Эксперты в очередной раз отмечают: в работе за рубежом всегда немало рисков, самый существенный - неофициальное трудоустройство.

Нередко украинцы за рубежом жалуются на изнурительный труд, не слишком высокую зарплату и невозможность карьерного роста.

Но, как говорится в сюжете "5 канала" самая большая проблема - неофициальное трудоустройство. И малейшая угроза в такой ситуации - невыплата денег.

Работодателя в таком случае могут обойти проблемы, а нелегальные работники могут получить штраф, а возможна и депортация, отметил блогер Александр Матвеев.

Читайте такжеЭксперты объяснили, как выявить недобросовестных посредников во время поисков работы заграницей"Если вы работаете неофициально, то все неприятности и хлопоты вы берете на себя. И все что угодно – от банальной простуды до COVID вы теперь решаете за собственный счет", – пояснила эксперт рынка труда Татьяна Пашкина.

Эксперты в очередной раз отмечают: в работе за рубежом всегда немало рисков.

"Каким добропорядочным не было бы посредником агентство, возможна ситуация, когда они, например, нанимали людей на склады фирмы "А" и все было хорошо. Но они расширили пункт заказчиков и у них появилась организация "Б". И они теперь нанимают на организацию "Б", которая не является добропорядочным работодателем, но об этом еще никому неизвестно", - отметила Пашкина.

Автор: Григорий Бондарь