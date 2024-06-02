Мужчина успел преодолеть несколько десятков километров прежде, чем его заметили волонтеры и оказали помощь.

70-летний мужчина прошел несколько десятков километров с Донбасса на Харьковщину, чтобы спастись от "русского мира", надвигающегося на его родное село. От "асвабадителей" он также решил спасти свой домашний скот, который преодолевал тяжелый путь вместе с хозяином.

Эту невероятную историю рассказали активисты зоозащитного проекта UAnimals, которые помогают украинцам с эвакуацией животных из зоны боевых действий.

"Такая история эвакуации у нас, вероятно, впервые. Прямо сейчас эвакуируем дедушку с тремя коровами и собаками", - сообщают зоозащитники в своих соцсетях.

Отмечается, что мужчина по имени Владимир проживал в селе Торское Донецкой области. Сел с таким названием на Донбассе два, но, судя по контексту, речь идет о Торском возле города Лиман. Там россияне уже вплотную приблизились к селу.

Убегая оттуда, мужчина решил направляться аж на Полтавщину и вместе с животными смог добраться до окрестностей Изюма на Харьковщине. Уже там на него обратили внимание.

Команда UAnimals взяла на себя дальнейшую эвакуацию животных вместе с хозяином в желанную им Полтавщину.

В другом посте зоозащитники рассказали больше деталей. По словам Владимира, на Полтавщине у него когда-то были родственники. Именно поэтому он отправился туда. Из вещей с собой мужчина имел только небольшую сумку. Остальное пришлось выбросить, потому что сломалась тележка.

Благотворительный фонд "Землячки" при поддержке Екатерины Ямщиковой (исполняет обязанности городского головы Полтавы) нашли для мужчины и его животных дом на Полтавщине. Именно там он сейчас и поселился вместе с коровами и собакой. Нашли ли родственников Владимира - не сообщается.

Пожилые украинцы бегут от "русского мира"

Как писал УНИАН, из недавно оккупированного села Очеретино гражданские жители сбежали от "асвабадителей". Поражает история 98-летней женщины, которая пешком сбежала из захваченного россиянами села и добралась до подконтрольной Украине территории. Для этого ей пришлось пройти пешком под обстрелами более 10 километров.

За несколько дней до того из оккупированной части Очеретино сбежал 88-летний мужчина, который не хотел получать паспорт РФ. Когда российские захватчики зашли в часть Очеретино, у Ивана Яковлевича и его соседа забрали документы.

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