Сотрудники Службы безопасности Украины задержали инспектора таможенного поста «Яворов» Галицкой таможни за систематическое получение неправомерной выгоды от водителей.
Читайте такжеВ Ривне полицейский и священник "продавали" должности в НацполицииОб этом говорится в сообщении на сайте СБУ.
Как установило следствие, чиновник организовал коррупционный механизм при таможенном оформлении авто. «За фиксированную сумму денежных средств злоумышленник обеспечивал беспрепятственный пропуск транспортных средств через таможенную границу», - говорится в сообщении.
Оперативники спецслужбы задокументировали, что в течение смены таможенник получал взятки от 60 тыс. грн. На своем посту он проработал 1,5 месяца, за это время задокументировано 15 его дежурств.
Правоохранители задержали его в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса при получении очередной взятки.
В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса ("принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом") продолжаются следственные действия. Проверяется причастность руководящего звена таможенного поста к коррупционной деятельности.
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