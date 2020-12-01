Оперативники спецслужбы задокументировали, что в течение смены таможенник получал взятки от 60 тыс. грн.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали инспектора таможенного поста «Яворов» Галицкой таможни за систематическое получение неправомерной выгоды от водителей.

Читайте такжеВ Ривне полицейский и священник "продавали" должности в НацполицииОб этом говорится в сообщении на сайте СБУ.

Как установило следствие, чиновник организовал коррупционный механизм при таможенном оформлении авто. «За фиксированную сумму денежных средств злоумышленник обеспечивал беспрепятственный пропуск транспортных средств через таможенную границу», - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что в течение смены таможенник получал взятки от 60 тыс. грн. На своем посту он проработал 1,5 месяца, за это время задокументировано 15 его дежурств.

Правоохранители задержали его в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса при получении очередной взятки.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса ("принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом") продолжаются следственные действия. Проверяется причастность руководящего звена таможенного поста к коррупционной деятельности.

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Автор: Дмитрий Хилюк