По состоянию на утро 19 июня в ГСЧС уточнили актуальные данные о ситуации.

В ГСЧС уточнили уровень воды и масштабы подтоплений в Херсонской области по состоянию на утро 19 июня после подрыва дамбы Каховской ГЭС.

Спасатели отмечают, что в области фиксируется постепенное снижение уровня воды - она отошла на 7 см с начала суток (данные на 8:00 утра). Однако сейчас ее количество все еще превышает норму на 0,49 м.

Всего на правом берегу реки Днепр подтоплено 5 населенных пунктов (843 дома). На временно оккупированной территории вода подтопила 17 населенных пунктов.

Отмечается, что граждане могут обращаться за помощью по горячим линиям 101 и 112. В настоящее время обработано 1 850 соответствующих запросов.

Также по итогам 18 июня спасатели откачали более 23 тыс. тонн из 78 домов и подвалов.

"С начала работ - более 132 тыс. тонн из 497 домов и подвалов. Подвезено более 442 тонн воды и 36 тыс. 597 кг пищевых продуктов и вещей первой необходимости. Спасатели продолжают работать и откачивать воду с подтопленных территорий", - отмечается в сообщении.

Подрыв Каховской ГЭС - количество погибших

Напомним, что по состоянию на вечер 18 июня в Министерстве внутренних дел Украины уточнили количество погибших украинцев в результате экоцида в отношении Каховской дамбы.

Сообщалось, что россияне своим терактом убили 17 человек. Судьба еще 31 человека неизвестна - людей до сих пор ищут. Тогда министр МВД отмечал, что подтопленными на Херсонщине остаются 876 домов. Спасатели эвакуировали из опасных зон 3 614 человек.

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