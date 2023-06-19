В администрации назвали район, в котором сейчас самая тяжелая ситуация.

После подрыва Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области под водой остаются около 890 зданий.

Об этом рассказал руководитель пресс-офиса Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников в эфире телеканала FREEДОМ. По его словам, сейчас самая тяжелая ситуация в микрорайоне Корабел в Херсоне, там остаются подтопленными около 800 домов. Однако уровень воды снижается.

Коммунальщики пытаются ликвидировать последствия затоплений, уже удалось подключить одну электроподстанцию. Другие подстанции обследуют, однако перед подключением их нужно будет высушить.

По словам Толоконникова, местным жителям предлагали эвакуироваться и бесплатно проживать в Закарпатье, однако многие из них не хотели бросать свои дома, поэтому отказались выезжать. Он отметил, что Корабел постоянно подвергается российским обстрелам.

Подрыв Каховской ГЭС: последние новости

По последним данным Министерства внутренних дел, в результате подрыва Каховской гидроэлектростанции погибли 17 человек - 13 людей утонили, еще четверо были убиты во время эвакуации. Еще 31 человека разыскивают.

По словам Толоконникова, в оккупированных Олешках уже погибли по меньшей мере 10 человек, однако реальной цифры никто не знает, поскольку оккупанты пытаются ее скрыть.

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