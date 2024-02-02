Речь идет о в.и.о. директора департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Нахкура.

Решением министра обороны Украины Рустема Умерова временно исполняющий обязанности директора Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Тоомас Нахкур отстранен от исполнения служебных обязанностей. Об этом сообщает МО Украины в Telegram.

В сообщении отмечается, что такое решение принято вчера, 1 февраля, по ходатайству заместителя министра обороны Украины генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка.

"Причина отстранения - объявление подозрения в уголовном производстве. Подозрение Тоомасу Нахкуру было вручено 27 января 2024 года", - отмечают в Минобороны. При этом в ведомстве не уточняют, по какому делу ему объявлено подозрение.

Хищения в Минобороны

27 января 2024 г. чиновникам Минобороны было выдвинуто подозрение. Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения государственных средств при закупке боеприпасов. По данным следствия, к сделке причастны бывшие и действующие чиновники МО и руководители аффилированных компаний. Отмечалось, что злоумышленники пытались украсть почти 1,5 млрд бюджетных гривен на приобретении 100 тыс. минометных выстрелов для ВСУ.

По данным следствия, в августе 2022 года чиновники заключили контракт на закупку оптовой партии артснарядов с поставщиком вооружений "Львовский арсенал". Затем Минобороны перевело на счета предприятия всю сумму, предусмотренную подписанным документом.

После получения средств менеджмент компании перечислил часть денег на баланс иностранной коммерческой структуры, которая должна была поставить заказанные боеприпасы в Украину. Однако та не отправила ни одного артснаряда в наше государство, а полученные средства вывела в тень, переведя их на счета еще одной аффилированной структуры на Балканах.

По данным СМИ, подозрения по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (растрата имущества) вручили бывшему руководителю департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Александру Лиеву, а также нынешнему в. и. о. руководителя этого департамента Тоомасу Нахкуру.

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