Женщина не стала добиваться правды, просто забрала мальчика домой.

Через полгода пребывания в специнтернате мать не узнала своего сына – 8-летнего Захара с ограниченными возможностями. Мальчика вывели похудевшим, изможденным, и с признаками насилия.

Читайте такжеНе умеет ни говорит, ни ходит и весит 9 килограммов в 15 лет: в Кривом Роге мать морила голодом дочь (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что из-за карантина, посещать ребенка было запрещено.

«Мама не стала добиваться правды, просто забрала сына домой, но у нее есть фото и видео, как он выглядел», - говорится в сюжете.

Виктория – мама-одиночка, кроме Захара у нее еще один сын. Оба мальчика – с ограниченными возможностями.

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Автор: УНИАН