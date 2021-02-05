Через полгода пребывания в специнтернате мать не узнала своего сына – 8-летнего Захара с ограниченными возможностями. Мальчика вывели похудевшим, изможденным, и с признаками насилия.
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Отмечается, что из-за карантина, посещать ребенка было запрещено.
«Мама не стала добиваться правды, просто забрала сына домой, но у нее есть фото и видео, как он выглядел», - говорится в сюжете.
Виктория – мама-одиночка, кроме Захара у нее еще один сын. Оба мальчика – с ограниченными возможностями.
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