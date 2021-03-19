Из-за роста количества больных на коронавирус во многих городах страны вводят строгий карантин.

Украинские предприниматели 19 марта вышли на акции протеста против усиления карантина в их регионах.

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В Киеве утром под зданием столичной мэрии собрались несколько десятков граждан. Люди жалуются на анонсированный накануне трехнедельный жесткий карантин с 20 марта, что будет сопровождаться ограничениями работы общественных заведений и закрытием учреждений культуры.

22 марта "ФОПы" объявили массовую акцию на Майдане Незалежности, пишет Сегодня.

Свое возмущение усилением карантина выразили предприниматели Полтавы. 19 марта они пришли с протестами к ОГА. По информации Суспільного у стен администрации дежурят уже полсотни демонстрантов. К ним присоединились жители и из других населенных пунктов области.

Акция против введения локдауна проходит также в Черкассах. Мероприятие демонстранты назвали предупредительной.

"Предприниматели вышли, чтобы показать, что они существуют и хотят, чтобы государство с ними числилось, потому что, если снова ведут ограничения, мелкий бизнес погибнет. В прошлом году также весной был введен карантин, во время которого предприниматели понесли огромные убытки. Государство их не поддержало, а также требовало уплату налогов", - рассказала в комментарии журналистам председатель Черкасского городского профсоюза предпринимателей Ольга Ракова.

Во Львове на сегодня, 19 марта, тоже анонсировали протесты. Как пишет в Facebook первый заместитель мэра города Андрей Москаленко, ожидается более тысячи участников, которые будут пикетировать Ратушу. С сегодняшнего дня во Львове действует жесткий карантин из-за критической ситуации с распространением коронавируса.

Третья волна коронавируса в Украине

4 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась Третья волна распространения COVID-19.

Ученые НАН констатируют, что смертность нынешней волны COVID-19 уже превысила показатели осенней волны, и будет расти как минимум до начала апреля.

Рост количества новых случаев происходит во всех регионах Украины, кроме Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Там рост начался еще во второй половине января и продолжался около полутора месяцев, до начала марта. Специалисты считают, что сейчас эти области проходят пиковый период количества госпитализаций и летальных исходов.

Строгий карантин уже введен во Львове, с 19 марта жесткие ограничения начнут действовать в Киеве.

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Автор: Яна Ставская