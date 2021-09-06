Родители школьников обращаются к мэру и в Министерство образования с жалобами.

Мама одного из винницких первоклассников пожаловалась на несоблюдение санитарных норм в одной из городских школ, ее публикация получила очень большой отклик среди украинцев.

Свою жалобу Ирина Витвицкая опубликовала в Facebook-сообществе "Родители SOS".

"Каждый раз как я вживую вижу наш класс - я хочу плакать. Это больно", - пишет женщина.

По ее словам, в первый класс школы №21 набрали 36 учеников при максимально допустимом количестве в 30.

Поскольку класс переполнен, тот школьникам практически не осталось места на случай эвакуации: в классе нет необходимых 65 см расстояния до задней стены шкафы и частично - прохода между партами заднего ряда.

Дети вынуждены учиться на расстоянии 20-25 см друг от друга и с коленями, упершимися в переднюю стенку парты.

"При любой экстренной эвакуации это будет еще одна трагедия на всю Украину. Но мы лучше потом искать виновных, чем сейчас будем предотвращать этой ситуации!" - сетует Витвицкая.

Читайте такжеКак будут работать школы с 1 сентября: форма обучения, линейки и даты каникулТакая ситуация, по ее словам, сложилась, поскольку городское управление образования отказалось утверждать два параллельных первых класса, хотя рядом пустует еще один кабинет. Автор утверждает, что таким образом власти хотят сэкономить на ставке второго учителя. Вместо этого в школе уволили другого педагога.

Кроме того, на недовольных родителей, которые направляют соответствующие обращения, давят в управлении - звонят и уговаривают забрать свои заявления.

Мама первоклассника признала, что сеть классов утверждает городской координационный совет, но в него входят только представители отдела образования и отдела финансов.

"То есть нас, как скот, поделили на деньги, получили какую-то цифру, утвердили и даже не подумали, что она противоречит нынешним условиям в школах. Но мы не цифры в ваших решениях. Мы - живые люди! ... Вы не принимаете непопулярное решение - вы сознательно делаете преступление против наших детей, подвергаете угрозе их жизни и здоровья, пренебрегая их правом на получение образования в нормальных условиях", - пишет Витвицкая, призвав чиновников, которые не могут обеспечить детям достойное и безопасное школьное обучение, уйти с должностей.

Женщина отметила, что родительский актив класса обращался не только в городское управление, но уже подал обращение в Министерство образования, а также к мэру - через депутатов. На этом они останавливаться не собираются и готовы обращаться в суд.

Как уже сообщал УНИАН, по данным Министерства образования и науки, в Украине в этом году двери школ открылись для более 400 тыс. первоклассников.

Автор: Станислав Кожемякин