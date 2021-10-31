На одном из фото Порошенко после тихой охоты стоит с ножом в руке, рядом - жена Марина.

Экс-президент Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко показал в Facebook, сколько он насобирал опят.

Читайте такжеПорошенко купил телеканал "Прямой"На фотографии бывший глава государства стоит с тремя ведрами грибов, а рядом - жена Марина.

"Очередной грибной день в этом году не прошел зря. Три ведра опят - наш урожай только за сегодня. Это немного меньше, чем в прошлом году. Но будет чем смаковать целую зиму", - рассказал Порошенко.

Семья Петра Порошенко

Жена Порошенко-Марина Анатольевна Порошенко (1962 г. р.), врач-кардиолог.

Дети - сын Алексей (1985 г. р.), народный депутат Украины VIII созыва от "Блока Петра Порошенко"; сын Михаил (2001 г. р.); дочери Евгения и Александра (2000 г. р.).

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Автор: Ольга Робейко