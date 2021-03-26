Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко подчеркнул, что суд будет решать, виновен ли Влад Сорд.

Активисту Владу Сорду, которого задержали во время акции под Офисом президента 20 марта, грозит до семи лет лишения свободы.

Об этом сам Влад Сорд рассказал в эфире ток-шоу "Право на владу".

Он утверждает, что в ходатайстве, которое было относительно его меры пресечения ареста есть три свидетеля.

"Каждый из них - это правоохранитель. В формулировке указано, что якобы домашний арест нужен для того, чтобы я, маленький издатель, не повлиял на показания правоохранителей, которые являются свидетелями. Соответственно, вот я под домашним арестом, ни на кого не влияю. Могут дать до 7-ми лет", - заявил Сорд.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко подчеркнул, что суд будет решать, виновен ли Влад Сорд.

"Пусть суд решит, какую меру ответственности устанавливать ему или другому лицу, которое это сделало. Хотя я лично считаю, что у следствия достаточно было оснований предъявить подозрение именно Владиславу, который сейчас, действительно, может пользоваться правом, которое предоставлено ему Конституцией, и либо ничего не говорить о своей позиции в этом деле и своей роли, либо говорить неправду. Это его право, благодаря Конституции", - сказал Геращенко.

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Акции под ОП: что известно

20 марта у здания Офиса президента на ул. Банковой в Киеве состоялась акция в поддержку осужденного общественного активиста Сергея Стерненко. Протестующие жгли файеры и бросали шумовые гранаты. Они пытались поджечь табличку "Президент Украины" на здании. Также активисты разбили стекло в дверях здания и забросали файеры и дымовые шашки во внутрь. Кроме того, участники акции разрисовали здание ОП краской.

После акции полицейские задержали Владислава Гранецкого-Стафийчука (псевдо Влад Сорд), которого подозревают в том, что он разбил стекло в дверях здания ОП. Ему инкриминируют совершение хулиганства с применением огнестрельного или холодного оружия. 23 марта суд избрал Сорду меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

В этот же день стало известно об объявлении подозрения еще одному участнику акции - лидеру движения "Гонор" Сергею Филимонову. Ему инкриминируют ст. 296 ч. 4 "Хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия либо иного предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений" Уголовного кодекса.

Позже о подозрении сообщили еще одному участник движения "Гонор" Алексею Белковскому (ч. 2 ст. 194 УК - умышленное уничтожение или повреждение имущества).

24 марта правоохранители вручили подозрения Евгению Строканю и Давиду Гаджимурадову (ст. 296 ч. 4 УК).

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Автор: Олег Давыгора