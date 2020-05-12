В Ивано-Франковске впервые за два месяца заработал общественный транспорт (видео)

Общественный транспорт выехал на все маршруты.

В Ивано-Франковске сегодня на маршруты выезжает общественный транспорт, который в карантин полностью прекратил свою работу. Однако проехаться в автобусах и троллейбусах можно будет лишь при определенных условиях.

Об этом говорится в ТСН.Утро.

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На маршруты после двух месяцев выехали на маршруты городские автобусы и троллейбусы. Все водители в масках и перчатках. Ради их же безопасности спуска горожанам по соблюдению санитарных норм водители не собираются давать. Как бы те их не просили подвезти, в автобусы и троллейбусы не будут брать, кого нельзя.

Пассажиры тоже обязаны быть в масках. Главное - иметь рабочее удостоверение или специальную справку, которые подтверждают, что они действительно едут на работу, а не, к примеру, за покупками на базар или на прогулку в парк.

Общественный транспорт Ивано-Франковска выехал на все маршруты. Впрочем, он будет работать лишь в особом режиме: от 6:30 до 10:00, когда людям надо ехать на работу. А также с 16:00 до 22:00, чтобы они могли вернуться потом домой.

На остановках людей пока еще очень мало. Рабочий день у многих начинается, очевидно, позже.





Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 11 мая в Ивано-Франковской области зафиксировано 1126 случаев коронавируса.