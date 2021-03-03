Предприниматели требуют от власти разрешить им работать во время усиленного карантина с соблюдением всех противоэпидемических норм.

В Житомире на площади Королева под стенами облгосадминистрации на митинг собрались около 1 тысячи предпринимателей с требованием к власти разрешить им работать во время усиленного карантина при условии соблюдения всех противоэпидемических норм.

Читайте такжеВ "красную" зону по уровню распространения COVID-19 попали три областиКак передает корреспондент УНИАН, митинг, на который приехали предприниматели из нескольких городов Житомирской области, начался в 11:00.

"Сегодня уничтожается малый и средний бизнес. Власть больше наживается на коронавирусе, чем его уничтожает. Готовы ли вы вместе с нами разделить участие налогоплательщиков? Готовы ли вы вместе с нами обратиться в Киев об отмене карантинных ограничений», - обратился к заместителю председателя Житомирской ОГА Александру Федько предприниматель Руслан Годованый.

На что заместитель председателя облгосадминистрации ответил: "Хочу подчеркнуть, что область оказалась в такой ситуации из-за несоблюдения карантинных требований. Это наша с вами безответственность».

Однако митингующие криками "Позор!" не дали возможность договорить чиновнику и озвучили свои требования.

«Вы в течение часа собираетесь и принимаете решение областной комиссии ТЭБ и ЧС, отправляете его в Кабмин на утверждение и даете нам возможность работать. Если же вы не соберетесь и не выполните волю народа, то советую вам отказаться от зарплаты, потому что я тогда не понимаю, что вы делаете на своей должности. Дайте людям работать", - подчеркнул Годованый.

Заместитель председателя облгосадминистрации отметил, что комиссия так быстро собраться не сможет.

«Зависит от того, как соберутся члены комиссии. Думаю, что после обеда, так как председатель ОГА Виталий Бунечко находится в командировке», - сказал Федько.

Ситуация с COVID-19 в Житомирской области: что известно

С сегодняшнего дня, 3 марта, в Житомирской области введен "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

В связи с этим в области прекращена деятельность заведений общепита (кроме адресной доставки и обслуживания на вынос), запрещена работа ТРЦ и других развлекательных заведений, не работают учреждения образования (кроме детских садиков и начальных классов в школах), непродовольственные рынки и магазины, спортивные залы, бассейны, фитнес-центры.

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Автор: Марина Чорноштан