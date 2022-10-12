Спасатели с помощью спецоборудования деблокировали женщину, мужчину и ребенка.

В Запорожской области спасена семья, оказавшаяся под завалами в результате ракетного удара.

Об этом сообщает в Telegram Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Ночью враг нанес ракетный удар по Запорожью. В одном из поселков пригорода в результате попадания ракеты на территорию частного домовладения произошло частичное разрушение дома и хозяйственных сооружений", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что под разрушенными конструкциями оказалась заблокированной семья, которая пряталась в погребе. "Спасатели, прибывшие на место происшествия, используя спецоборудование, деблокировали женщину, мужчину и ребенка",- сообщают в ГСЧС. Медицинская помощь спасенным не понадобилась.

От ГСЧС привлекалось 11 спасателей и 2 единицы спецтехники.

Ситуация в Запорожье: последние новости

6 октября российские оккупанты запустили ракеты по жилым кварталам Запорожья. В результате атаки было разрушено несколько многоэтажек, под завалами оказались люди. В результате удара погибли 17 человек, спасен 21 человек.

В ночь на 9 октября оккупанты нанесли удары ракетами С-300 и X-22 по жилым кварталам Запорожья. Сейчас известно о 14 погибших и 89 раненых, из которых 11 детей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты сознательно ударили именно по жилому дому.

10 октября стало известно, что ночной ракетной атаки по Запорожью погиб человек, еще пятеро пострадали, среди них - один ребенок.

11 октября российские захватчики выпустили 12 ракет по Запорожью, в результате чего погиб один человек. А вечером рашисты снова обстреляли Запорожскую область из РСЗО и артиллерии, погибло семь человек и столько же травмировано.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью оккупанты выпустили около семи ракет С-300 по Запорожью и области, обошлось без жертв.

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