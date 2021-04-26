Уже почти месяц представители малого и среднего бизнеса города не работают из-за усиления карантина.

В Чернигове более 100 предпринимателей вышли на акцию протеста к городскому совету, требуя разрешения на работу.

Читайте такжеКарантин убивает. Малый и средний бизнес готовы к протестамКак сообщает корреспондент УНИАН, представители малого и среднего бизнеса держали плакаты с надписями «Право на достойную жизнь», «Хватит убивать малый бизнес», «Не можете лечить – не мешайте работать» и тому подобное.

По словам участников акции протеста, черниговские предприниматели уже почти месяц не работают из-за того, что город находится в «красной» зоне, зато работающие супермаркеты не всегда придерживаются карантинных ограничений, а поэтому уровень заболеваемости коронавирусом не уменьшается. В то же время налоги и арендную плату предприниматели вынуждены платить.

Как уточнила председатель общественной организации «Сяйво Сіверщини» Ирина Березинец, предприниматели Чернигова требуют возобновить работу непродовольственных рынков и ТРЦ, которая приостановлена, по их мнению, незаконно; отменить уплату единого налога для II группы предпринимателей на упрощенной системе налогообложения за июнь и май и уплату налога за землю и недвижимое имущество; выделить средства из местного бюджета на поддержку предпринимателей.

В адрес местной власти от участников акции протеста звучали обвинения в бездействии, ведь «в других городах, где городская власть что-то делает и пытается защитить бизнес, они быстрее выходят из «красной» зоны».

Мэр Владислав Атрошенко вышел к предпринимателям. Он отметил, что «красная» зона и работа городской власти никоим образом не связаны. По его мнению, нужен диалог, а не демарши, ведь пребывание в «красной» зоне не зависит от местной власти, а определяется правительством. В то же время относительно отмены уплаты местных налогов, то мэр Чернигова отметил, что городские власти «думают, как их компенсировать».

Также Атрошенко сообщил, что будто есть вероятность выхода города и области из карантина «красной» зоны с этого четверга.

Ситуация с COVID-19 в Черниговской области

Черниговская область с 29 марта находится в «красной» зоне эпидемической опасности распространения COVID-19.

За минувшие сутки в регионе зафиксировано 114 новых случаев коронавируса.

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Автор: Ирина Синельник