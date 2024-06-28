На что ушли 10 миллионов гривень от бронежилетов: волонтер просит НАБУ и ГБР проверить недвижимость Кудрицкого

Волонтер обратил внимание на то, что между незаконной операцией по закупке бронежилетов и приобретением недвижимости семьей Кудрицкого прошло несколько месяцев.

НАБУ и ГБР должны проверить правомерность приобретения главой НЭК "Укрэнерго" Владимиром Кудрицким земельного участка и дома в Киеве.

Об этом пишет блогер и волонтер Назар Приходько на в Facebook. Блогер подчеркнул, что начальник департамента безопасности, которому было объявлено подозрение за закупку бронежилетов по завышенной цене, что нанесло государству ущерб 10 млн грн, согласно системе корпоративного управления государственной компании находится в прямом подчинении Кудрицкого, поэтому сделка не могла проходить мимо него.

"Поэтому на самом деле подозрение должно быть выдвинуто не только исполнителю, но и непосредственно идейному вдохновителю этой схемы, руководителю "Укрэнерго"", - считает Назар Приходько.

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Волонтер обратил внимание на то, что между незаконной операцией по закупке бронежилетов и приобретением недвижимости семьей Кудрицкого прошло несколько месяцев.

""Прикурили" ребята весной 2022 года, а уже осенью 2022 года семья руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого приобрела земельный участок в Киеве на улице генерала Павленко вместе с домом. На сайтах продажи недвижимости такой дом в том районе стоит 12-16 млн грн. Вместе с землей - до 20 млн", - пишет блогер.

Он заявил, что подает заявление в НАБУ и ГБР с требованием проверить действия Кудрицкого на наличие в них состава преступления по трем статьям УКУ: 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем), 364 (злоупотребление властью или служебным положением), 368 (незаконное обогащение).

"Надеюсь, что позиция НАБУ и ГБР будет такой жесткой и принципиальной к господину Кудрицкому, как к рядовым исполнителям этих схем", - подытожил Назар Приходько.

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