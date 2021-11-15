Украинское законодательство предусматривает отстранение непривитых работников без сохранения заработной платы.

Увольнение работников на основании отсутствия прививки от коронавируса COVID-19 в Украине является незаконным. В то же время работодатель может отстранить их без сохранения заработной платы.

Об этом агентству УНИАН сообщила адвокат по медицинскому праву юридической фирмы "Ильяшев и партнеры" Алла Цимановская.

Сейчас в Украине уже есть практика относительно незаконного увольнения работников из-за отсутствия вакцинации от коронавируса. Такие люди могут обратиться в суд за восстановлением на рабочем месте. В то же время даже в случае восстановления на рабочем месте они не смогут выполнять свои обязанности, поскольку будут оставаться отстраненными, пока не закончится карантин или же сами работники не получат полного курса вакцинации, - отметила Цимановская.

По словам адвоката, исключением являются работники, имеющие противопоказания к прививкам:

наличие в анамнезе анафилактической реакции на предыдущую дозу вакцины (аллергическая реакция);

беременность - противопоказано введение живых вакцин;

тяжелая иммуносупрессия/иммунодефицит - противопоказано введение живых вакцин;

острые заболевания с повышением температуры выше 38,0 °C - противопоказания для рутинной вакцинации.

Читайте такжеСтрах вакцинации, увольнения и дистанционка не для всех: как COVID-19 повлиял на рынок трудаАдвокат подчеркнула, что в соответствии с Перечнем медицинских противопоказаний и предостережений к проведению профилактических прививок, при определенных условиях можно получить от врача официальную справку о противопоказаниях к вакцинации, если существует четко определенная вероятность возникновения серьезной побочной реакции. Окончательное решение по прививке принимается врачом с учетом преимуществ над рисками.

Цимановская объяснила, что увольнять работников даже при отсутствии полного курса вакцинации от коронавируса нельзя, но их можно отстранить от работы. Согласно Постановлению КМУ № 1236 от 09.12.2020 года (дополнено нормой об отстранении работников с 08.11.2021 года), на время такого отстранения оплата труда работников и государственных служащих осуществляется с учетом части первой статьи 94 Кодекса законов о труде Украины, ч. 1 ст. 1 ЗУ "Об оплате труда" и ч. 3 ст. 5 ЗУ "О государственной службе". Отстраняют работников и госслужащих приказом или распоряжением руководителя государственного органа или предприятия, срок отстранения устанавливается до устранения причин, его обусловивших.

То есть, по факту работники перестают получать заработную плату, пока не начнут снова выполнять свои обязанности, - резюмировала Цимановская.

Как сообщал УНИАН, вакцинация от коронавируса была обязательной для педагогов и работников центральных и местных органов власти. Работники, которые по состоянию на 8 ноября не имели хотя бы одной прививки от COVID-19, должны были быть отстранены от работы без сохранения зарплат до получения прививки.

9 ноября в Министерстве здравоохранения расширили перечень профессий, для которых прививка от COVID - 19 является обязательной. В него вошли работники стратегически важных предприятий.

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Автор: Марта Гичко