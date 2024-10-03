Проанализированные официальные данные указывают, что в 80% случаев опекунами становятся военнообязанные.

В Украине увеличилось количество мужчин, которые стали опекунами, пишет ЭП ссылаясь на проанализированные официальные данные.

Так, в 2023-2024 годах количество дел о назначении опекуна выросло более чем вдвое: за полтора года издание насчитало около 13 тыс. таких судебных решений. В 80% случаев уход за недееспособными лицами возлагался на мужчин.

"Как свидетельствуют данные Реестра судебных решений, ежемесячное количество обращений к Фемиде по таким делам в 2024 году превысило 700 производств. Это более чем в два раза больше, чем до начала большой войны... Хотя из текста большинства судебных решений невозможно определить пол опекуна (стороны скрыты за обозначением "ЛИЦО_НОМЕР"), в примерно 30% случаев ЭП удалось точно идентифицировать пол благодаря использованию падежей или четко указанным родственным связям", - разъясняет издание.

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Обращается внимание, что до 2022 года гендерное распределение среди опекунов было почти равным с небольшим преимуществом женщин (55% против 45%). Однако с конца того года баланс резко изменился: доля мужчин среди опекунов постоянно росла и в 2024 году достигла 80%.

Как пишет издание, изменилось и географическое распределение таких решений. Если до 2022 года лидерами по количеству рассмотренных дел о признании лица недееспособным и назначении опекуна были Святошинский и Оболонский районные суды Киева - учитывая количество населения в столице, - то с 2023 года лидерство перешло к Буковине.

За последние полтора года Кицманский, Глыбокский и Заставновский районные суды Черновицкой области приняли по 200 таких решений. В этот список можно также добавить Дрогобычский горрайонный суд Львовской области - почти 200 постановлений.

"Детальный анализ решений этих судов только усиливает подозрения. В одном случае при наличии внуков и родителей опекунство над старушкой предоставили ее молодому зятю. В других историях схема еще проще: братьев, матерей, теть, которые до 2022 года были здоровыми, суд признает недееспособными, а опеку над ними оформляют мужчины из их семей. Чаще всего - на основании заключения судебно-психиатрического эксперта", - говорится в статье.

Журналисты констатируют стремительный рост количества дел о "потере материнского инстинкта": отцы-мужчины получали опеку над детьми, лишая прав матерей. Авторы расследования установили, что большинство разводов были фиктивными, а схема позволила уволить в запас более десяти военнослужащих из одной части. Делом заинтересовалось Национальное антикоррупционное бюро.

Как и в случаях с опекунством, есть конкретные суды, которые специализируются на таких делах. Более 30% таких решений (более 1 тыс.) принял Белгород-Днестровский горрайонный суд, куда истцы со всей страны обращались с помощью адвокатов, используя договоры аренды недвижимости в этом городе.

По данным журналистов, услуга стоила клиентам от 3 500 долларов, которые платились адвокатам по официальным договорам об оказании правовой помощи. Адвокаты передавали средства судьям. В целом эта схема могла приносить организаторам ежегодно более 3 млн долларов, пишет издание.

Как сообщал УНИАН, новый закон о мобилизации, который вступил в силу 18 мая, регулирует не только правила мобилизации, но и отсрочки от службы.

Так, отсрочка от мобилизации предоставляется военнообязанным по основаниям, определенным статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Такое право имеют, в частности:

- забронированные;

- лица с инвалидностью;

- многодетные родители;

- усыновители;

- опекуны и опекуны;

- студенты;

- лица, которые потеряли на войне своих близких родственников и другие.

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