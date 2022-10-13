Информационная кампания будет комплексно реализовываться в эфире марафона "Единые новости", в соцсетях, наружной рекламе и привлекать лидеров мнений и партнеров.

Новостные редакции и маркетинговые команды, государство и международные партнеры объединяют усилия ради подготовки страны к этой сложной зиме. Серия роликов, сюжетов и информационных материалов "Теплой страны" помогут украинцам узнать как обогреть свои дома, ответственно потреблять ресурсы и как действовать в экстремальных условиях. Главный призыв кампании — "Победим зиму вместе!"

"Теплая страна" — комплексная информационная кампания, которая создается национальным марафоном "Единые новости" в партнерстве с Министерством развития общин и территорий Украины, Министерством энергетики, Министерством культуры и информационной политики Украины, GIZ и Всемирным Банком. Этот проект о единстве, знаниях и простых действиях, которые помогут нашей стране выстоять этой зимой во время войны, вражеских обстрелов нашей инфраструктуры, нанесенных потерь нашему жилищному и энергетическому комплексу.

Александр Богуцкий, СЕО Starlight Media: "Мы хорошо знаем, что преодолеть самые сложные вызовы можно только вместе. Поэтому, в подготовке к этой зиме "Единые новости" объединяют усилия с нашим государством и партнерами в проекте "Теплая страна". Совместно мы будем предоставлять украинцам информацию, которая поможет сохранить тепло в домах и привлекать всю страну к устойчивому потреблению ресурсов, поддержке государства, армии и друг друга. Этой кампанией мы снова напоминаем — каждый отвечает за всех своих. А в Украине "свои" — это более 40 миллионов человек, которые каждый день работают ради приближения нашей победы. Поэтому с мыслями о своих семьях, соседях, о людях на разрушенных врагом территориях, наших героях и героинях на фронте, волонтерах — мы призываем всех присоединиться к этой кампании. Мы должны превратить полезные советы в действия, чтобы одержать победу в эту зиму вместе!".

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Государство продолжает работать над максимально возможным обеспечением страны в подготовке к зиме. Медиагруппы Starlight Media, 1+1 media, Общественное Вещание, Inter Media Group и телеканал "Рада" сфокусируют свои усилия на предоставлении полной и практической информации, которая поможет населению правильно подготовить себя и свои жилища к холодному времени года, знать как действовать в экстремальных ситуациях, увеличит вклад украинцев в победу на этом зимнем фронте. Информационная кампания будет комплексно реализовываться в эфире марафона "Единые новости", в социальных сетях, наружной рекламе и привлекать лидеров мнений и партнеров из государственного, международного и частного секторов.

"За более чем семь месяцев ежедневной работы в телемарафоне "Единые новости" совместно с партнерами мы реализовали уже не одну социальную и общественно важную инициативу. Сегодня мы анонсируем кампанию "Теплая страна", ведь сейчас наша задача — в очередной раз объединиться, пройти эту зиму вместе и благодаря синергии и слаженным действиям каждого украинца преодолеть все будущие вызовы. Кампания должна проинформировать максимальное количество людей о том, что нужно делать для обеспечения тепла в такое непростое время, как помогать друг другу и сплотиться. Спасибо партнерам и командам, которые привлечены к созданию проекта и телемарофона в целом. Держим информационную оборону Украины вместе", - прокомментировала Наталья Вовк, директор по маркетингу телеканала 1+1.

Елена Мартынова, маркетинг-директор Starlight Media: "Теплая страна объединила экспертизу и усилия медийщиков, государства и международных партнеров. Над каждым материалом или советом этой кампании работала большая команда неравнодушных профессионалов, стремящихся своими знаниями, работой помочь сохранить тепло в украинских домах и обезопасить страну от рисков, которые могут стать реальными этой зимой. Мы знаем, что это будут сложные месяцы для нашей страны. Но уверены, что кампания продолжит усиливаться новыми партнерами, а мы, украинцы, снова сможем выстоять благодаря единству и взаимопомощи".

Создатели "Теплой страны" призывают к поддержке проекта — в распространении полезных материалов, партнерстве и применении полезных советов в собственном быту. Проект открыт к приобщению новых партнеров — из международного, частного и общественных секторов. Победим зиму вместе!