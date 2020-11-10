Главу Воловецкой ОТГ задержали на взятке в 80 тысяч гривень.

На Закарпатье по подозрению в вымогательстве взятки за ремонт дороги задержали новоизбранного главу Воловецкой ОТГ от партии "Слуга Народа" Михаила Попелича.

Как сообщает Служба безопасности Украины, чиновник требовал деньги от победителя тендера на проведение ремонта местных дорог.

"Размер взятки составлял 10% от суммы уже заключенного с подрядчиком договора. В случае отказа чиновник угрожал предпринимателю не подписывать акты выполненных работ. Для передачи "отката" чиновник привлек своего знакомого как посредника", - говорится в сообщении.

Сообщается, что оба злоумышленника были задержаны во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

Как сообщил глава Закарпатской ОГА Алексей Петров, Попелича задержали на взятке в 80 тысяч гривень.

Отметим, что действующий глава Воловецкой ОТГ Михаил Попелич неделю назад стал победителем местных выборов, в этот раз он баллотировался от партии "Слуга народа".

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Автор: Александр Топчий