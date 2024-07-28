Далеко не всех украинцев касается эта обязанность.

Известно, что 18 мая 2024 года был принят законопроект №10449, согласно которому, все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны были обновить свои военно-учетные данные до 16 июля. УНИАН выяснил, кто не должен обновлять данные в ТЦК и может не бояться штрафов.

Кому не надо обновлять данные в ТЦК

Законодательство Украины обязывает всех военнообязанных граждан актуализировать информацию о себе через приложение Резерв+ и поход в ТЦК. Однако есть люди, на которых эта обязанность не распространяется. К ним относятся:

те, кто не является гражданами Украины;

те, у кого по решению ВВК есть статус "не годен к несению воинской службы";

те, кто достиг предельного возраста пребывания в запасе.

Также обновлять свои данные в ТЦК не должны мужчины младше 18 и старше 60 лет, а также женщины, не имеющие медицинской или фармацевтической специальности. Кроме того, если мужчина по какой-то причине исключен с воинского учета, он также может не идти в ТЦК, однако он обязан иметь документ, подтверждающий факт его исключения.

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Кому нужно обновлять данные в ТЦК

Каждый гражданин Украины должен знать, кому надо обновлять данные в ТЦК, чтобы не получить штраф или даже не довести ситуацию до уголовной ответственности. Пойти в соответствующее учреждение и актуализировать информацию обязаны:

молодые люди с 17 до 25 лет с приписным;

мужчины с 25 до 60 лет с военным билетом;

женщины с медицинской и фармацевтической специальностью.

Нужно ли инвалидам обновлять данные в ТЦК? Да, вместе с этим придется повторно пройти комиссию, чтобы подтвердить свой статус инвалидности - это правило касается тех лиц, у кого инвалидность 2 или 3 группы была диагностирована после 24 февраля 2022 года.

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