340 украинских детей получат актуальное IT-образование и возможность создать собственную историю успеха.

Киевстар, ведущий оператор мобильной связи в Украине, инвестирует 5,8 млн грн в учебную инициативу помощи детям, потерявшим одного или обоих родителей во время войны. Цель проекта - обеспечить IT-образованием и необходимыми техническими устройствами для обучения более 340 юношей и девушек старшей школы.

Мобильный оператор объединяет усилия с онлайновой ІТ-академией для детей и подростков GoITeens и благотворительной платформой dobro.ua для запуска образовательной инициативы, направленной на поддержку старшеклассников, подопечных благотворительного фонда "Дети Героев", который занимается более 7000 детей, потерявших родителей из-за войны.

"ІТ-отрасль в Украине продемонстрировала невероятный рост, и мы в Киевстар чувствуем свой долг способствовать развитию потенциала наших детей. Это особенно важно для тех, кто потерял родителей во время войны. Наша инвестиция в образование и развитие цифровой инфраструктуры является отражением социальной ответственности компании и вклада в создание прогрессивного будущего для Украины", - отметил Александр Комаров, президент Киевстар.

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Образовательная программа от GoITeens воплощает проектный подход, который не только позволит юношам и девушкам успешно работать на фрилансе или в IT-компаниях, но и основывать собственные технологические стартапы еще до начала обучения в университете. Киевстар, подчеркивая важность доступа к современным технологиям в учебном процессе, частично обеспечивает детей, которые в этом нуждаются, ноутбуками. Это позволяет им не только активно участвовать в реальных проектах, которые отвечают требованиям современного IT-рынка, но и обеспечивает практическими навыками и ценным опытом, что является фундаментом для будущей карьеры в отрасли.

"Наша цель - предоставить качественное образование - требует немалых усилий и вложений: в преподавателей, материалы и инфраструктуру. Мы благодарны Киевстар за поддержку этой важной инициативы, потому что 340 украинских детей получат актуальное IT-образование и возможность создать собственную историю успеха. Это большой вклад в воспитание детей, чьи родители были убиты врагом за нашу Независимость",-рассказал Вячеслав Полиновский, генеральный директор онлайновой ІТ-академии для детей "GoITeens".

На благотворительной платформе dobro.ua создан проект , чтобы каждый, кто желает помочь подросткам получить IT-образование, мог присоединиться и сделать свой вклад в их обучение и будущее Украины.

"Образовательные проекты всегда в фокусе работы нашей платформы. Образование - это лучшая инвестиция, которую общество может сделать в свое будущее. Дети, потерявшие во время войны родителей, нуждаются в более глубокой заботе и поддержке. Мы никогда не сможем вернуть им близких, но можем попробовать как можно лучше подготовить к взрослой жизни, в которой они будут востребованными специалистами", - подчеркнулаИрина Гуцал, директор благотворительной платформы dobro.ua.

Киевстар вместе с партнерами призывает сообщество присоединиться к инициативе и научить большее количество детей, потерявших одного или обоих родителей во время войны. Наша цель - собрать 1,2 млн грн и вместе научить 500 детей.

Обучаем наших детей, потому что нам здесь жить!

Справка о Киевстар

Киевстар - крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на сентябрь 2023 года обслуживал 24 млн абонентов мобильной связи и более 1,1 млн абонентов "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и др. Киевстар помогает абонентам, обществу и стране преодолевать сложности военного времени. С начала полномасштабной войны компания выделила 1,8 млрд грн на поддержку ВСУ, общества, абонентов. Единственный акционер Киевстара - международная Группа VEON. Акции Группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 25 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.

Дополнительная информация: pr@kyivstar.net,www.kyivstar.ua

Справка о GoITeens

GoITeens - онлайновая ИТ-академия для детей и подростков от 7 до 17 лет. Украинская продуктовая EdTech-компания, которая является частью EdTech-компании GoIT. За 8 лет существования предоставила дополнительное IT-образование более 50 тысячам детей и подростков. Обучает диджитал-профессиям от Digital Design до Python-разработчиков. Победитель Ukrainian Business Award 2023 в категории образовательных услуг. Автор бесплатных благотворительных марафонов патриотического направления. За проект "Строим Украину будущего в Roblox" получила награду Х-RAY в номинации "Метавселенная и искусственный интеллект".

Справка о dobro.ua

Благотворительная платформа dobro.ua - первая в Украине платформа добра, фандрейзинговая платформа, где вы можете быстро и эффективно привлекать средства на благотворительные и социальные проекты любого направления. Деятельность платформы обеспечивает МБФ "Украинская Биржа Благотворительности" - фонд, который за 12 лет работы привлек на благотворительность более 704 000 000 грн, поддержал более 7 800 проектов и стал лауреатом всех национальных наград в сфере благотворительности.