Также из-за выявления коронавируса закрыты 4 детских сада.

В Киевской области из-за случаев заболевания COVID-19 на дистанционную работу полностью переведены 8 школ и 12 классов в 11 учебных заведениях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

«В 19 учреждениях выявлены случаи заболевания коронавирусной болезнью. Это как педработники, так и, собственно, ученики. 8 школ полностью переведены на дистанционную работу. ... Еще в 11 учебных заведениях на дистанционное обучение переведены 12 классов. В результате 2405 учеников и учителей срочно переведены на дистанционное обучение в областных заведениях образования», - сказал Володин.

Как отметил руководитель области, кроме школ в области в условиях адаптивного карантина работают 659 зведений дошкольного образования, которые посещает 33 тыс. 166 детей.

«В связи с заболеванием COVID-19 закрыты на карантин 4 детсада», - сообщил он.

По словам Володина, во всех заведениях, где выявлена коронавирусная болезнь, проведена дезинфекция помещений. Работников заведений, которые контактировали с больными, предупредили о необходимости соблюдения карантинного режима путем самоизоляции, проводятся ПЦР-тесты.

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Адаптивный карантин в Украине

С 1 августа адаптивный карантин в Украине предусматривает разделение всех регионов на четыре зоны – "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом отдельно взятом.

В каждой из эпидемиологических зон установили различные карантинные ограничения. Самые мягкие – в "зеленой" зоне, наиболее жесткие запреты ожидают регионы "красной" зоны (запрет на работу общественного транспорта, ТРЦ, кафе и ресторанов (кроме доставки), посещение детских садиков, школ и пр.).

С 7 сентября в "красную зону" попали уже три областных центра: Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы.

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Автор: Инна Андалицкая