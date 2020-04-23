В Киеве с завтрашнего дня ограничат движение на проспекте Степана Бандеры
18:39, 23 апреля 2020Общество
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Частичное ограничение, которое вводится из-за ремонтных работ, продлится до 31 мая.
На проспекте Бандеры будут проводить ремонтные работы / фото УНИАН
На проспекте Степана Бандеры в Киеве частично ограничат движение с 23:00 24 апреля.
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Об этом сообщили в КК "Киевавтодор".
Как отметили в коммунальной корпорации, на проспекте Степана Бандеры продолжается капитальный ремонт.
"На неделю быстрее, чем планировали, обновили участки между ул. Иорданской и путепроводом на ул. Богатырской. Начинают следующий этап - ремонт в зоне путепровода на пересечении с проспектом Героев Сталинграда", - сообщили в "Киевавтодоре".
На время работ движение организовано на одной проезжей части (по две полосы движения в каждом направлении).
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