Волонтеры просят Кабинет министров отсрочить действие постановления N953, которым вводится новый порядок работы и отчетности волонтеров. Это постановление, по словам активистов, в несколько раз усложняет работу волонтеров, из-за чего они вообще не смогут выполнять срочные запросы бойцов - а на фронте, как известно, именно скорость реагирования является одним из главных факторов реагирования. Если это постановление вступит в силу – волонтерское движение будет уничтожено. А бойцы, которые просят о помощи, могут ее просто не дождаться. Поэтому волонтеры призывают всех подписать соответствующую петицию к Кабмину.

"Время получения гуманитарной помощи увеличивается в несколько раз. На момент оказания гуманитарной помощи существует достаточно высокая вероятность того, что приобретатель гуманитарной помощи уже не будет в ней нуждаться по разным причинам. В том числе из-за того, что его просто не будет в живых", - предупреждают волонтеры.

В петиции приводятся примеры, как изменится работа волонтеров после того, как правительственное постановление начнет действовать. И это изменение – явно не в пользу волонтерского движения, ведь от них потребуются множество документов, в том числе – из военной части и реестров. Например, сейчас, в случае, если бойцы на "горячей точке" попросили у волонтеров помощь с тактической медициной – волонтеры выкупают за рубежом эту медицину, доставляют ее бойцам и, в случае, если это удобно и на это есть время, получают от военных фото или акт приема-передачи.

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После введения в действие постановления работы станет намного больше. Ведь она предусматривает, что волонтер должен: отправить запрос иностранным партнерам с просьбой оказать гуманитарную помощь, получить от партнеров подтверждение получения гуманитарной помощи, сгенерировать электронный доступ и получить регистрацию в системе автоматизированного регулирования распределения гуманитарной помощи, сгенерировать электронный ключ к системе автоматического регулирования распределения гуманитарной помощи, получить запрос от военных с печатью и подписью (что в 90% случаев невозможно), создать заявку на получение гуманитарной помощи от партнеров, получить электронную декларацию, переслать электронную декларацию партнерам, а после пересечения гуманитарного груза сделать инвентаризацию и занести в систему количество полученного груза (которое должно совпадать с заявкой на помощь).

"После этого надо передать помощь военным (если они дожили до этого момента), получить подтверждение постановки гуманитарной помощи на баланс части, и в течение 90 дней с момента ввоза гуманитарной помощи предоставить отчет в систему автоматизированного контроля о распределении помощи с актами приема-передачи. Если не предоставить отчет - волонтер блокируется в системе автоматизированного регулирования гуманитарной помощи и не будет иметь возможности продолжать свою деятельность", - указывают волонтеры.

Даже тем, кто не занимается волонтерской помощью, очевидно: люди, которые уже почти два года мечутся, выполняя запросы военных, вряд ли возьмутся за заполнение бланков и генерирование ключей. Из-за этого все индивидуальные волонтерские проекты, в том числе зарубежные, будут просто уничтожены.

Поэтому волонтеры в своей петиции просят правительство отсрочить введение в действие этого постановления, и доработать его. Но не самостоятельно, а с помощью Министерства социальной политики, общественных деятелей, представителей волонтерского движения в Украине и иностранных фондов, которые передают Украине гуманитарную помощь.