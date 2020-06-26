Херсонские таможенники устроили корпоратив с Каменских и MOZGI за 25 тысяч долларов

Журналист сообщил, что на корпоративе таможенников развлекали Настя Каменских и MOZGI.

Херсонский журналист Константин Рыженко заявил, что местные таможенники, несмотря на карантин, устроили масштабный корпоратив, который обошелся им в десятки тысяч долларов.

Фото и видео с гуляния он обнародовал на своем Telegram-канале. По его словам, только на выступление Насти Каменских и группы MOZGI было потрачено $25 тыс.

"Я расскажу в картинках, как таможня гуляла в "Шаде". Каменских и MOZGI, по моей информации, обошлись в $25 тыс. Сколько обошлась сама гулянка, я думаю, все в курсе, у кого спросить. А чего же так скромненько? Могли бы и "95 квартал" позвать, а то завтра президент приедет и выяснится, что вы его не уважаете", – с сарказмом отметил журналист.

Рыженко также задался вопросом о том, оштрафуют ли херсонских таможенников за нарушение карантина.

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