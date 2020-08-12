Главе партии Шария в Житомире грозит до 7 лет тюрьмы

22 июня в Житомире глава местной ячейки «Партии Шария» Никулин напал на ветерана полка Азов Романа Боровика. «Шариивец» применил газовый баллон, находясь в закрытом офисном помещении, где, к тому же, в это время находились другие люди.

Представитель партии Шария в Житомире Сергей Никулин должен ответить перед законом за нападение на человека и распыление слезоточивого газа в помещении.

Об этом сообщил юрист Нацкорпуса Виктор Шендибило со ссылкой на решение Богунского районного суда города Житомира от 7 августа 2020 года.

Статья 296 (часть 4) УК Украины, по которой будет вестись дело против Никулина, квалифицируется как «хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений». Она предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Напомним, 22 июня в Житомире глава местной ячейки «Партии Шария» Никулин напал на ветерана полка Азов Романа Боровика. «Шариивец» применил газовый баллон, находясь в закрытом офисном помещении, где, к тому же, в это время находились другие люди.

Роман Боровик был вынужден прибегнуть к самозащите. По информации адвокатов Боровика, житомирская милиция сначала тянула с принятием ходатайство об открытии дела о злостном хулиганстве «шариевца». Были даже попытки открыть дело не по части 4, а по части 1 статьи 296, которая предусматривает всего лишь арест до 6 месяцев, или ограничение свободы до 5 лет. Защите Романа Боровика пришлось обращаться в суд с жалобой на бездействие полиции. Суд защитники ветерана выиграли. Таким образом, руководителю партии Шария грозит реальный срок тюремного заключения.

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