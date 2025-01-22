'Герои не из металла': в ВСУ показали трогательный ролик о единстве украинцев в борьбе

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в День Соборности показал видеоролик о поразительной стойкости украинцев, которые, несмотря на усталость, продолжают бороться с агрессором – каждый на своем месте, но все вместе.

"Сегодня мы единым народом отстаиваем свою свободу. Вооруженные Силы Украины, волонтеры, медики, спасатели и многие другие. Герои не из металла. Каждый и каждая. Миллионы… Вместе продолжаем борьбу. Вместе победим!" - подчеркнули в Генеральном штабе ВСУ.

Инициатор и координатор проекта, советник по стратегическим коммуникациям Командования объединенных Сил Елена Шевцова, отметила, что стойкость украинцев поражает весь мир.

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'Герои не из металла': в ВСУ показали трогательный ролик о единстве украинцев в борьбе

"Уже почти три года мы выдерживаем невероятное давление войны. Но мы остаемся людьми – способными любить, жертвовать, терять, творить новую жизнь и находить силы идти дальше даже в самые тяжелые моменты. Это ролик о каждом и каждой, в тылу и на фронте, кто борется за Свободу. Вместе. Единые. Продолжаем борьбу", – подчеркнула Елена Шевцова.

'Герои не из металла': в ВСУ показали трогательный ролик о единстве украинцев в борьбе

Режиссером видеоролика выступил Алексей Сай, автор известной инсталляции "I'm fine", которая представляла Украину на прошлогоднем фестивале независимого искусства Burning Man в США.

Авторами проекта выступили на волонтерских началах компания "K&K Group" (СЕО Игнат Коробко и Александр Копыл, PR-директор Виталий Варбанец) и компания "BelkaStrelkа" (СЕО Юрий Белый, креативный директор Александр Коптев). Продакшн осуществила компания "FILM.UA Group" (консультант-продюсер – военнослужащий Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого Александр Веремиенко).

В создании ролика также участвовали боец ​​батальона "Свобода" НГУ Владимир Ращук (голос за кадром), представители Медицинского батальона "Госпитальеры", ГО "Привиди України", БО "Фонд Общественной Помощи", Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины и другие.