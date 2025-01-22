'Герои не из металла': в ВСУ показали трогательный ролик о единстве украинцев в борьбе

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в День Соборности показал видеоролик о поразительной стойкости украинцев, которые, несмотря на усталость, продолжают бороться с агрессором – каждый на своем месте, но все вместе.

"Сегодня мы единым народом отстаиваем свою свободу. Вооруженные Силы Украины, волонтеры, медики, спасатели и многие другие. Герои не из металла. Каждый и каждая. Миллионы… Вместе продолжаем борьбу. Вместе победим!" - подчеркнули в Генеральном штабе ВСУ.

Инициатор и координатор проекта, советник по стратегическим коммуникациям Командования объединенных Сил Елена Шевцова, отметила, что стойкость украинцев поражает весь мир.

Видео дня

"Уже почти три года мы выдерживаем невероятное давление войны. Но мы остаемся людьми – способными любить, жертвовать, терять, творить новую жизнь и находить силы идти дальше даже в самые тяжелые моменты. Это ролик о каждом и каждой, в тылу и на фронте, кто борется за Свободу. Вместе. Единые. Продолжаем борьбу", – подчеркнула Елена Шевцова.

Режиссером видеоролика выступил Алексей Сай, автор известной инсталляции "I'm fine", которая представляла Украину на прошлогоднем фестивале независимого искусства Burning Man в США.

Авторами проекта выступили на волонтерских началах компания "K&K Group" (СЕО Игнат Коробко и Александр Копыл, PR-директор Виталий Варбанец) и компания "BelkaStrelkа" (СЕО Юрий Белый, креативный директор Александр Коптев). Продакшн осуществила компания "FILM.UA Group" (консультант-продюсер – военнослужащий Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого Александр Веремиенко).

В создании ролика также участвовали боец ​​батальона "Свобода" НГУ Владимир Ращук (голос за кадром), представители Медицинского батальона "Госпитальеры", ГО "Привиди України", БО "Фонд Общественной Помощи", Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины и другие.