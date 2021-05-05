Адвокат подозреваемого заявил, что его подзащитный не убивал девушку, а парня зарезал в ходе борьбы.

В Харькове Московский районный суд избрал меру пресечения 22-летнему парню, подозреваемому в двойном убийстве. Следующие два месяца он проведет в СИЗО и выйти под залог не сможет.

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Речь идет об убийстве 29-летнего парня и 24-летней девушки, которые жили вместе. Их нашли зарезанными в квартире.

Адвокат подозреваемого Андрей Царук заявил в суде, что его подзащитный не убивал девушку, а парня лишил жизни во время борьбы, защищаясь:

«Был в интимных отношениях с погибшей. Сожитель погибшей застал их, простите, с поличным. Убил потерпевшую на глазах у моего клиента. И потом, чтобы избавиться от свидетеля, хотел лишить жизни моего клиента. Мой клиент защищался и отобрал у нападающего орудие преступления, и в ходе борьбы потерпевшему были нанесены такие телесные повреждения, от которых наступила смерть».

По словам прокурора Инны Шкоркиной, пострадавшему нанесли более 31 удара похожим на нож, а потерпевшей – более 18 ударов. Предполагаемый мотив убийства – ревность.

Двойное убийство в Харькове: что известно

Ранее сообщалось, что тела двоих убитых с многочисленными колото-резаными ранами нашли в квартире по улице Дружбы народов.

В полицию сообщила мать погибшего. Женщина пришла в гости к сыну и его сожительнице и обнаружила их мертвыми.

Позже стало известно о задержании подозреваемого в убийстве.

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Автор: Катерина Шварц