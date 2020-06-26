Дело Стерненко: в суде по апелляции на меру пресечения объявили перерыв на неделю

Такое решение принято с учетом значительное количества новых документов, требующих изучения судом, и значительное количество людей, которые желают выступить поручителями по делу, но не успели выступить на судебном заседании.

Киевский апелляционный суд до 3 июля объявил перерыв в рассмотрении апелляции на избранную ранее общественному активисту Сергею Стерненко меру пресечения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом объявил председательствующий в заседании судья.

Так, коллегия судей, посоветовавшись на месте, приняла решение объявить перерыв в судебном заседании, поскольку еще значительное количество людей изъявили желание выступить в качестве поручителей.

Кроме того, суду было предоставлено значительное количество документов, требующих изучения.

Таким образом, суд принял решение объявить перерыв в заседании до 11:00 3 июля.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 июня, проходило заседание Киевского апелляционного суда по рассмотрению апелляционных жалоб стороны защиты Стерненко, которому Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

В 2018 году на Стерненка было совершено три нападения. Он связывает их со своей активной общественной деятельностью, в частности участием в акциях против застройки Одессы.

СБУ возбудила дело по факту смертельного ранения одного из нападавших - Ивана Кузнецова.

7 апреля 2020 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко, который смертельно ранил нападавшего, будет предъявлено в любом случае.

11 июня Стерненко сообщили о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины. В СБУ заявили, что экспертиза показала версию об умышленном убийстве Стерненко напавшего на него Кузнецова.

15 июня Шевченковский райсуд применил к Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток.

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