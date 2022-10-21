Он сказал, что не считает себя популярным, а вот более узнаваемым - да.

Во время осады Чернигова для многих жителей города личные обращения главы ОВА Вячеслава Чауса были очень важными и ожидаемыми. Поэтому он моментально стал мегапопулярным.

Как рассказал Чаус в интервью УНИАН, в то время эти обращения были необходимыми, ведь люди осознавали, что их не оставили на произвол судьбы.

"Был период, когда думал уже не записывать, потому что из соображений безопасности не мог сообщить нового и того, что хотели бы услышать, а быть пустомелей не хотелось. Однако получил открытку от девочки Влады, где она написала о том, что ждет видео, и это невероятно мотивировало", - сказал он. Видео дня

Глава Черниговской ОВА добавил, что если это (обращения, - УНИАН.) нужно хоть одному человеку, хоть одному ребенку – это стоит делать.

"С тех пор начал подбирать слова, потому что до того на эмоциях лексика была для аудитории 18+", - признался Чаус.

Он сказал, что не считает себя популярным, а вот более узнаваемым - да.

"Да это точно не моя цель. И я бы с радостью уступил бы этой популярности, чтобы снова вернуться к мирному времени", - признался глава Черниговской ОВА.

Чернигов находился в осаде: что известно

Чернигов более месяца находился в осаде российских войск, в пригороде областного центра шли жестокие бои, дома и объекты инфраструктуры там почти полностью разрушены.

Сразу после отвода подразделений российских войск на Северском направлении обстрелы Чернигова прекратились. Почти сразу было возобновлено полноценное сообщение из столицей - в Чернигов начали прибывать грузовики с гуманитарной помощью, ведь больше месяца уехать из города, довезти необходимые медикаменты и еду было крайне сложно.

Как сообщал председатель ОВА Вячеслав Чаус, в Чернигов приехала первая большая колонна фур с гуманитарной помощью, организованная офисом президента. Город посетили столичные чиновники.

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