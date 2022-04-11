Доказательством об использовании в Украине запрещенных кассетных бомб станут их обломки.

Части пуль и инородных тел, которые изъяты из раненых, станут доказательством в судах по преступлениям российских оккупантов в Украине. В частности, об использовании в Украине запрещенных кассетных бомб.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко после визита в Чернигов.

"Описать увиденное просто не хватает слов. Нет, не не хватает. Их просто не хочется говорить вслух, потому что они нецензурные. Добираясь до больницы видишь разрушенные ... хотел написать дома, но это не так. Это разрушенные судьбы", - отмечает Ляшко.

По его словам, две больницы с прямыми попаданиями российских ракет и снарядов - они восстановлению не подлежат, а часть больниц повреждена и требует экспертизы на оценку возможности их дальнейшей эксплуатации.

Ляшко отмечает, что врачи, медицинские сестры, санитары работают в тяжелых условиях. По его словам, медики рассказывают, что "бывали моменты, когда в одну больницу привозили 56 раненых в час, и всех, после оценки состояния и медицинской сортировки, оперировали".

"Демонстрация полученных из раненых пуль и инородных тел. Часть точно будет доказательством в судах о преступлениях против человечества и нарушении конвенций в части использования оккупантами запрещенных кассетных бомб", - подчеркнул Ляшко.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему россияне врут, что якобы не совершали преступлений в Украине. Глава государства считает, что российская трусость нарастает и превращается в катастрофу, но Украина остановит это все.

"Что делает Россия? Чем заняты ее чиновники, ее пропагандисты и обычные люди, повторяющие то, что услышали по телевидению? Они только оправдываются и отрицают. Пытаются переложить ответственность. Врут. И уже настолько потеряли связь с реальностью, что обвиняют нас в совершении даже того, что очевидно – очевидно для всех в мире – сделали российские войска", - отметил президент.

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