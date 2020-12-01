На рынках стоимость елок будет гораздо дороже, чем в пунктах Госагентства лесного хозяйства.

Средняя цена на елку в Украине в этом году будет составлять 75 гривень.

Об этом сообщили в Государственном агентстве лесных ресурсов.

После 10 декабря в Украине откроются елочные базары при государственных лесохозяйственных предприятиях. В этом году планируется реализовать более 500 тысяч елок.

"Популярностью среди украинцев пользуются: сосна обыкновенная, сосна Палласа (Крымская), ель европейская (ель), ель белая (пихта). Средняя цена на елки в этом году - 75 грн. Деревца для главного праздника года выращивают на специальных плантациях или срезают под время расчистки просек, полос отвода линий электропередачи ", - рассказали в Госагентстве.

Читайте такжеРост пенсий, возможный локдаун и выходной на Рождество: что изменится для украинцев в декабре

Гослесагентство установило следующую стоимость елок в разных городах Украины:

В Харькове елка будет самой дешевой - всего 48 гривень, в Шацке - 50 гривень, в Полтаве – 55 гривень, в Сумах - 59 гривень, в Луцке – 65 гривень, в Ривне - 67 гривен, в Тернополе – 68 гривень, в Николаеве - 69, и 72 и 73 гривны в Херсоне и Хмельницком соответственно.

В Житомире и Чернигове цена на елки составит 74 гривны, в Черкассах - 76, в Ужгороде - 78, в Днепре - 86 гривен, в Виннице - 89 гривень, по 90 гривен придется платить за ель жителям Кропивницкого и Одессы.

Несколько дороже елки будут во Львове - 94 гривны и в Запорожье - 95 гривен. 106 гривен будет стоить зеленая красавица в столице Украины Киеве, 109 гривень в Черновцах и 120 гривень в Ивано-Франковске.

По указанным выше ценам елки можно купить только в пунктах Госагентства лесного хозяйства. На рынках стоимость елок будет гораздо дороже.

Новый год-2021: как будут праздновать в Украине

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН