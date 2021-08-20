Тест-драйв показал безупречное состояние дорожного покрытия новой дороги, отметили в Укравтодоре.

Пять гоночных болидов "Эстония" класса "Формула-3" приняли участие в гонках на построенном в ходе реализации программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" участке трассы Н-31 Днепр - Решетиловка в Днепропетровской области. Тест-драйв показал безупречное состояние дорожного покрытия новой дороги. Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщает Укравтодор.

Для управления автомобилями были приглашены мастера спорта и многократные чемпионы по кольцевым гонкам Виктор Поваров, Александр Медведченко и Владимир Гавриленко. На болидах Формула-3 они совершили 3 круга на участке протяженностью 14 км.

Общая протяженность новой трассы Н-31 составит 137,5 км. В Полтавской области ее длина составит около 80 км, еще 58 км будут построены в Днепропетровской области.

Сейчас подрядчик ведет работы уже на последнем участке протяженностью 29,5 км, пролегающем за новым мостом через канал Днепр-Донбасс.

Трасса Н-31 будет первым автобаном в истории независимой Украины, построенным с нуля. Она будет иметь 4 полосы движения первой категории. Благодаря Н-31 маршрут из Днепра в Киев станет оптимальным и самым быстрым.

Напомним, как недавно сообщил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко, до Дня независимости должно быть завершено восстановление новой дороги М-30 Стрый – Изварино протяженностью 1400 км, которая соединит западные и восточные области Украины.

Автор: Иван Бойко