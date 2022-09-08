Больше всего пострадало детей в таких областях: Донецкой – 388, Харьковской — 204, Киевской — 116, Николаевской — 71, Черниговской — 68, Луганской — 61, Херсонской — 55, Запорожской — 46, Днепропетровской — 26.

Прошел первый месяц со старта общенационального благотворительного проекта с технологией дополненной реальности "Брайты". Реализует его корпорация "АТБ" в сотрудничестве с NTI Loyalty и при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Приложение "АТБ" "Брайтв" на сегодня ТОП-1 мобильная игра в App Store и Google Play Украины.

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Видео дня

10 млн. в YouTube. Цель этого проекта — собрать средства на реабилитацию раненых детей, пере-бывают в Национальном реабилитационном центре "Несокрушимые" в больнице Святого Николая Первого медобъединения Львова.

Согласно данным офиса Генерального прокурора Украины, по состоянию на 5 сентября 740 украинских малышей получили ранения различных степеней тяжести в результате ракетных ударов, артиллерийских обстрелов оккупационной армией или вражеских мин. Больше всего пострадало детей в таких областях: Донецкой – 388, Харьковской — 204, Киевской — 116, Николаевской — 71, Черниговской — 68, Луганской — 61, Херсонской — 55, Запорожской — 46, Днепропетровской — 26.

Эти малыши получили огнестрельные, осколочные, взрывные ранения, потеряли конечности, поэтому нуждаются в профессиональной реабилитации. Именно на эти нужды только в течение августа в магазинах "АТБ" удалось собрать 20 миллионов гривень. Планируется, что три миллиона из них пойдут на реконструкцию помещений больницы Святого Николая Первого медобъединения Львова (проект Национального реабилитационного центра Украины "Несокрушимые"), где, собственно, будут проходить реабилитацию пострадавшие малыши. Этих средств должно хватить на капитальный ремонт 250 м2 площади реабилитационного отделения. Остальную сумму (17 млн грн.) направят на крайне необходимое оборудование: экзоскелет UAN.GO, реабилитационные столы для терапии широкие (2 шт.), интерактивный устройство для оценки и терапии Bime, устройства для реабилитации MOTOmed layson.la и MOTOmed loop.la, дорожку Callis терапия для реабилитации, интерактивное устройство для реабилитации Equio, устройство для реабилитации Crescendo, устройство для реабилитации верхних конечностей Mo-Vit TL, вертикализатор EasyStand Evolv XT, парамобиль.

Благодаря этому медицинское учреждение сможет предоставлять пострадавшим детям качественную реабилитационную помощь европейского уровня. И это только начало, ведь благотворительный проект с технологией дополненной реальности "Брайты" планируют продолжать и в дальнейшем.

"Я искренне благодарен всем нашим партнерам за реализацию такого масштабного и уникального проекта, за сплоченность и полную вовлеченность. Особая благодарность всей нашей команде, каждому сотруднику магазинов нашей сети и всему офисному персоналу "АТБ-Маркет".

Спасибо каждому нашему покупателю, который покупал специальные благотворительные товары и товары партнеров.

Я очень рад, что мы сможем системно и комплексно оказать помощь тем, кому она очень необходима. Поколению тех, кто будет жить в свободной, сильной и несокрушимой стране. Мы не останавливаемся и уже начали работать над продолжением этой увлекательной истории – истории, которую создают наши настоящие украинские герои!" — прокомментировал первые результаты благотворительного проекта "Брайты" генеральный директор корпорации №АТБ" Борис Марков.

Напомним, что к благотворительному проекту привлекли более тысячи дискаунтеров крупнейшей украинской торговой сети "АТБ-Маркет" во всех уголках Украины. Кроме основной цели, "Брайты" помогают миллионам граждан, в том числе и детям, снизить уровень стресса от войны, а также запомнить основные правила безопасности в случае обнаружения взрывоопасных предметов.

Вся Украина будет освобождена! Держимся!