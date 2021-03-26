Они считают вмешательством в работу суда действия сторонников обвиняемых.

Суд присяжных, который рассматривает дело об убийстве журналиста Павла Шеремета, считает вмешательством в деятельность суда акции протеста, которые проводят под зданием суда сторонники обвиняемых, а также их высказывания в соцсетях.

Читайте такжеСуд продлил меры пресечения обвиняемым по делу об убийстве Шеремета (видео)Об этом говорится в заявлении, опубликованном на Facebook-странице Шевченковского районного суда.

"Шевченковский районный суд Киева сообщает о вмешательстве в деятельность суда присяжных. В соответствии с ч. 4 ст. 48 закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", суд присяжных, осуществляет судопроизводство по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета по обвинению Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь, обратился в Высший совет правосудия и Офис генерального прокурора с сообщением о фактах вмешательства в профессиональную деятельность судей и влиянии на суд присяжных при рассмотрении этого уголовного производства", - говорится в заявлении.

Как отмечается, каждое судебное заседание по этому делу сопровождается организацией массовых акций протеста у здания суда, во время которых нарушается общественный порядок, происходят драки, повреждается имущество и тому подобное.

Кроме того, сторонники обвиняемых в социальных сетях, в частности Facebook, остро обсуждают ход рассмотрения дела. "В публикациях и комментариях звучат неоднозначные высказывания в адрес судей и присяжных, имеющие характер угроз и призывов к расправе с целью склонения суда к принятию решения, необходимого определенной группе лиц. К тому же, со стороны защиты раздаются высказывания, которые имеют признаки давления", - говорится в сообщении.

Также в заявлении суд обращается к гражданам "с просьбой соблюдать порядок во время судебных заседаний, не допускать высказываний и поведения, которые противоречат требованиям закона и имеют признаки давления на суд".

Дело Шеремета: подробности

Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.

Антоненко находится под стражей, Кузьменко находится под круглосуточным домашним арестом с ношением электронного браслета, а на Дугарь возложены дополнительные обязанности.

23 марта суд продлил действие мер пресечения всем обвиняемым до 21 мая.

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Автор: Дмитрий Хилюк