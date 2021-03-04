По словам президента, Анатолий Зленко заложил основы дипломатической армии молодого государства и формировал имидж Украины в начале независимости.

Президент Владимир Зеленский принял участие в прощании с первым министром иностранных дел независимой Украины Анатолием Зленко, которое состоялось в здании Дипломатической академии в Киеве.

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Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Зеленский выразил соболезнования и слова поддержки родным и близким дипломата, присутствовавшим на церемонии. Глава государства отметил выдающуюся роль Анатолия Зленко в украинской дипломатии, ведь он был «тем, кто заложил основы дипломатической армии молодого государства и формировал имидж Украины в начале независимости».

Анатолий Зленко: работа в МИД и в последние годы жизни

Анатолий Зленко дважды возглавлял Министерство иностранных дел с июля 1990 года по август 1994-го, а также с октября 2000-го по сентябрь 2003 года.

После этого стал советником президента Украины по специальным международным вопросам.

В 2004-2005 гг. работал представителем Украины в Комиссии ООН по правам человека.

C 13 октября 2006 года был назначен советником премьер-министра Украины Виктора Януковича по специальным международным вопросам.

С лета 2006 года стал заместителем председателя гражданско-политического объединения «Украинский форум». А с весны 2009 года - членом Совета Гражданского движения «Новая Украина».

С сентября 2010 года его назначили на должность вице-президента Киевского славистического университета и директор Института славистики и международных отношений КСУ.

1 марта стало известно, что Анатолий Зленко умер на 83-м году жизни.

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Автор: Светлана Закелова