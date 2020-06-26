Активисты принесли Кличко полиграф и требуют уволить Свистунова, Яструбенко и Тация за коррупцию

Активисты ОО “Стоп свавілля” и “Твердыня” на митинге под Киевской городской государственной администрацией требовали остановить коррупцию в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА. Они подчеркнули, что глава Департамента Александр Свистунов, его первый заместитель Александр Яструбенко и заместитель Юрий Таций годами возглавляют коррупцию в этом органе.

По мнению митингующих, руководство Департамента покрывает незаконные строительства “смотрящего” Дениса Комарницкого, владельца компании “Интергал Буд” Владимира Зубика и экс-председателя Киевской ДАБИ Сергея Кучера, который, по данным активистов, до сих пор имеет значительное влияние на строительно-архитектурную сферу города.

“Каждое строительство начинается с получения разрешительной документации в Департаменте градостроительства и архитектуры. Который возглавляет господин Свистунов вместе со своей левой и правой рукой - заместителями Тацием и Яструбенко, которые выдают градостроительные условия и ограничения. Именно они являются оплотом коррупции в строительной сфере Киева. Их кормят с руки такие бенефициары незаконных строек, как “смотрящий” Комарницкий, собственных “Интергал-Буда” Зубик и экс-председатель Киевской ДАБИ и известный “решала” Кучер”, - рассказал председатель ОО “Стоп Свавілля” Сергей Северин.

Активисты подчеркнули, что неоднократно обращались к столичной архитектуре по объектам, которые незаконно строятся в г. Киеве: ЖК CITY HUB по ул. Кудряшова, 10, ЖК "Академ Квартал" по адресу пр. Приборный, 10, которые строит Зубик, а также объекты по адресам Жмаченко, 20, Победы, 50-А, Почтовая площадь, 3-Б. Но никакой реакции от чиновников не было.

Они выдвинули требование, чтобы мэр города Виталий Кличко уволил Свистунова, Яструбенко и Тация, а также обратился к правоохранительным органам относительно расследования их связи с Комарницким, Зубиком и Кучером. Кроме того митингующие потребовали, чтобы чиновники и сам мэр прошли детектор лжи, чтобы выяснить, принимали ли они участие в коррупционных действиях. Полиграф обустроили в одной из палаток.

“Наши требования к Кличко - он должен подготовить распоряжение и уволить с занимаемых должностей Свистунова, Яструбенко и Тация. Также мы требуем, чтобы Кличко обратился к правоохранительным органам, которые должны провести расследование по тем градостроительным условиям и ограничениям, которые были выданы Зубику. Пусть они займутся теми, кто в течение лет уничтожает наш город - это Зубик, Кучер, Комарницкий, который является “смотрящим” за Киевом”. Если мэр этого не сделает, это будет означать одно - он прекрасно знает о ситуации с коррупцией в Департаменте и возглавляет ее”, - подчеркнул активист.

Митингующие уверены, что Кличко должен пройти полиграф и показать пример открытости, если ему действительно нечего скрывать.

“Если вам самому нечего скрывать от киевлян, мы приглашаем вас лично пройти полиграф и показать пример открытости власти перед обществом. Предупреждаем: мы будем каждый день стоять с детектором лжи под КГГА, пока коррупционеры из архитектуры не оставят свои должности и не находиться под следствием!” - резюмировал Сергей Северин.

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