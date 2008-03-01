В Киеве изменены маршруты троллейбусов №№ 2, 4, 11, 12

В Киеве движение троллейбусов №№ 2, 4, 11, 12 и автобусов №№ 38, 84 в направлении Лыбидской площади временно будет осуществляться в объезд через путепровод на проспекте Науки и улице Саперно-Слободской.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, временные неудобства связаны со строительством транспортной развязки на Московской площади.