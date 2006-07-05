71-летняя Софи Лорен снимется обнаженной для календаря

16:20, 05 июля 2006
Общество
2138

Pirelli считается самым престижным календарем

20 сентября знаменитой итальянской киноактрисе Софи Лорен исполнится 72 года. Как сообщает итальянское агентство ANSA, этот возрастной рубеж Лорен отметит новой вехой в своей карьере - она снимется обнаженной. Софи Лорен будет позировать для фотографов календаря Pirelli на 2007-й год, передает NEWSru Israel.

Pirelli считается самым престижным календарем, публикующим фотографии обнаженных моделей. За 30 лет существования для этого календаря позировали многие звезды, в том числе Наоми Кэмпбелл и Моника Белуччи.

 

newsru

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter