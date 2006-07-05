71-летняя Софи Лорен снимется обнаженной для календаря
16:20, 05 июля 2006Общество
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Pirelli считается самым престижным календарем
20 сентября знаменитой итальянской киноактрисе Софи Лорен исполнится 72 года. Как сообщает итальянское агентство ANSA, этот возрастной рубеж Лорен отметит новой вехой в своей карьере - она снимется обнаженной. Софи Лорен будет позировать для фотографов календаря Pirelli на 2007-й год, передает NEWSru Israel.
Pirelli считается самым престижным календарем, публикующим фотографии обнаженных моделей. За 30 лет существования для этого календаря позировали многие звезды, в том числе Наоми Кэмпбелл и Моника Белуччи.
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