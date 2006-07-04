Роднянскому подарили полет на истребителе

Александр Роднянский, основатель и совладелец телеканала "1+1", отметил свое 45-летие. День рождение Роднянский предпочел отметить вдали от суеты, в кругу семьи. Неделю отпуска он проведет во Флоренции с женой Валерией, сыном Александром, студентом Лондонской Школы экономики и политических наук, и дочерью Элей. Подарочные коробки в Москве еще стоят нераспакованные. Как удалось узнать газете "Сегодня" , по возвращению домой именинник получит в подарок несколько раритетных книг, парочку картин и... полет на истребителе.

Журнал "Корреспондент" оценивает состояние Роднянского в 200 миллионов долларов.