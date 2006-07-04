Роднянскому подарили полет на истребителе
10:38, 04 июля 2006Общество
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Совладелец телеканала "1+1" отметил свое 45-летие
Александр Роднянский, основатель и совладелец телеканала "1+1", отметил свое 45-летие. День рождение Роднянский предпочел отметить вдали от суеты, в кругу семьи. Неделю отпуска он проведет во Флоренции с женой Валерией, сыном Александром, студентом Лондонской Школы экономики и политических наук, и дочерью Элей. Подарочные коробки в Москве еще стоят нераспакованные. Как удалось узнать газете "Сегодня" , по возвращению домой именинник получит в подарок несколько раритетных книг, парочку картин и... полет на истребителе.
Журнал "Корреспондент" оценивает состояние Роднянского в 200 миллионов долларов.
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