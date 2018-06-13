Неделя в цифрах

1 украинский фильм получил Гран-при Международного фестиваля «Зеркало» имени Андрея Тарковского. Картина режиссера Мирослава Слабошпицкого «Племя» рассказывает об интернате для глухонемых.

2 украинца, причастные к провокационным действиям и штурму воинской части в Мариуполе, были задержаны пограничниками и сотрудниками СБУ на контрольном пункте «Чонгар». Мужчины пытались сбежать в Крым с материковой части Украины рейсовым автобусом «Донецк – Ялта», чтобы избежать наказания.

3,7 млрд гривен – таков остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на начало июля. Это – в 2,2 раза меньше, чем на начало июня 2014 года. В то же время, согласно информации Госказначейства, по сравнению с началом года, остаток средств на едином счете ведомства вырос в 2 раза.

6 народных депутатов покинули фракцию Коммунистической партии Украины. Владимир Кудря, Александр Зубчевский, Василий Самойленко, Александр Голуб, Сергей Гончаров, Александр Присяжнюк вышли из состава фракции КПУ и влились в ряды «фракции Курченко» - «За мир и стабильность».

10 млрд кубометров газа, закачанных в газовые хранилища, хватит для проведения в Украине нормального отопительного сезона, считают в НАК «Нафтогаз Украины».

По данным системы отображения информации ассоциации Европейских операторов подземных газовых хранилищ (GSE), запасы газа в украинских подземных хранилищах по состоянию на 1 июля 2014 года составляют 14,2 млрд кубометров.

29 украинских военных, по состоянию на начало июля, находились в плену у членов незаконных вооруженных формирований на Востоке Украины. Украинская сторона делает все возможное для освобождения заложников.

74,3% украинцев считают, что действия России являются агрессией в отношении Украины. Кроме того, 79,2% респондентов не согласны с утверждением, что действия России в Крыму были необходимы для защиты русскоязычного населения. Почти половина украинцев - 48,3% - считают, что оккупация Крыма вызвана опасениями России, что Украина быстро вступит в НАТО и Европейский Союз.

100 млрд долларов может составить отток капитала в 2014 году из России, если Москва продолжит конфликтовать с Киевом. В отчете МВФ по российской экономике сказано, что последствиями конфликтной ситуации станут снижение уверенности в перспективах экономики, охлаждение отношения инвесторов к стране, отток капитала, спад потребительских расходов и еще более стремительное ослабление рубля.

108 раз террористы атаковали украинских военных за время десятидневного перемирия. Несмотря на то, что власти Украины объявили об одностороннем прекращении огня на семь дней, с 20 июня, террористы продолжили атаки на позиции подразделений АТО. Незадолго до конца срока перемирия (вечер 27 июня) российские СМИ сообщили о готовности одного из главарей террористов поддержать прекращение огня со своей стороны. Тем не менее, на время окончания перемирия – 30 июня - общее количество случаев нарушения режима неприменения силы – 108 раз. За это время, по данным МИД Украины, 27 украинских военных погибли, 69 были ранены.

279 человек, среди которых 160, предположительно, - мирные жители, погибли за время проведения АТО в Донецкой области. По официальным данным, по состоянию на 1 июля, погибли 262 мужчины, 13 женщин, 4 ребенка. Как неизвестные, то есть вообще без каких-либо опознавательных знаков, зарегистрированы 93 человека. Как военные (в камуфляже) — 26. Остальные 160 погибших, предположительно, местные жители.

500 верующих и более сотни священнослужителей простились с предстоятелем Украинской православной церкви Московского патриархата, митрополитом Киевским и всей Украины Владимиром в Киево-Печерской Лавре. Патриарх скончался на 79-м году жизни в одной из киевских клиник. У Владимира было онкологическое заболевание и болезнь Паркинсона. Кроме того, ранее он перенес операции на сердце и бедре.

620 млрд рублей вместо 1 трлн готова потратить Россия на развитие оккупированного Крыма. Ранее предполагалось, что на реализацию этой федеральной целевой программы может быть направлено от 800 млрд до 1 трлн рублей. 25 июня нелегитимные власти Крыма заявили, что на реализацию нужно 825 млрд рублей, в том числе 695 млрд рублей – из федерального бюджета.

12 598 паспортов Российской Федерации, в среднем, выдается в Крыму ежедневно. Нелегитимные власти оккупированной Россией украинской автономии сообщают, что, на начало июля, на полуострове уже выдано 922 тысячи таких паспортов.

32 500 украинских граждан, с начала АТО выехали из районов Донецкой и Луганской областей в безопасные регионы страны. Чаще всего вынужденные переселенцы едут в Киев, Киевскую, Запорожскую, Харьковскую, Одесскую и Днепропетровскую области. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, среди вывезенных сотрудниками Межведомственного координационного штаба, 12,2 тыс – дети, 4,1 тыс - люди пожилого возраста.

610 000 грн выплачены 43-м семьям военнослужащих, которые погибли во время АТО. Кроме этих единовременных пособий, членам семей указанной категории военнослужащих предоставляется адресная материальная помощь от благотворительных организаций и фондов, организован отдых и оздоровление в течение летнего периода за рубежом.

27 000 000 гривен убытков получила Украина в результате разворовывания военного имущества. Генеральная прокуратура, в ходе проверок, выявила факты потерь военной техники на госпредприятиях, переданных в 2011 году от Министерства обороны в подчинение государственному концерну «Укроборонпром». В частности, на 17 из них «пропали» 189 единиц автомобильной и бронетанковой техники, были разукомплектованны 440 единиц авиационной, артиллерийской и другой техники.

1 000 000 000 гривен потребуется Украине для проведения досрочных парламентских выборов. По словам заместителя председателя главы ЦИК Андрея Магеры, основные факторы, которые будут влиять на смету избирательного процесса, это – сроки и количество членов комиссий.

1 500 000 000 евро готовы выделить западные партнеры Украины на восстановление инфраструктуры на Донбассе. Восстановление инфраструктуры и жилья в Луганской и Донецкой областях также позволят создать новые рабочие места для украинцев.

Маргарита Андреева