Синоптики прогнозируют жаркую, но дождливую неделю в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге во вторник сообщил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

"Мы ожидаем роста температуры воздуха с 5 июля до 30 и выше градусов во многих частях Украины", - сказал Кульбида.

По его прогнозу, 1 июля осадки будут наблюдаться только в западном регионе страны, где дожди начались еще вчера, 30 июня. Вечером 1 июля зона осадков постепенно передвинется на более восточные регионы - Житомирскую и Винницкую области. При этом, по словам синоптика, стоит ожидать сегодня, 1 июля, сильных дождей в Карпатском регионе.

2 июля пройдут дожди в центральных и северных областях Украины, однако они будут непродолжительные и во второй половине дня прекратятся. Вместе с тем, преимущественно по всей территории страны уменьшится температура воздуха до 21-26 градусов выше нуля против 27-30 градусов, которые будут наблюдаться 1 июля.

По данным Укргидрометцентра, 3 и 4 июля температура воздуха останется на уровне 21-26 градусов, однако она будет несколько выше в южных и юго-восточных областях. Осадков будет мало, небольшие и умеренные дожди пройдут местами по всей территории Украины.

При этом уже с 5 июля, по прогнозу синоптика, температура воздуха будет расти. В частности, 5-7 июля она достигнет 30 градусов в большинстве регионов страны.

Что касается погоды в Киеве, Кульбида сообщил, что текущая неделя в столице будет жаркой и практически без осадков.

В частности, 1 июля температура воздуха достигнет 30 градусов, осадков не ожидается. 2 июля пройдет небольшой дождь с грозой, но во второй половине дня осадки прекратятся. При этом со 2-го июля температура несколько снизится до 22-25 градусов выше нуля. 3-4 июля температура не изменится, однако пройдут небольшие дожди, а 5 и 6 июля синоптик прогнозирует повышение температуры на 2-3 градуса, без осадков.