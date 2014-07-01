Синоптики прогнозируют жаркую, но дождливую неделю в Украине
По всей территории Украины на этой неделе пройдут небольшие и умеренные дожди, однако температура воздуха поднимется до 30 градусов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге во вторник сообщил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.
"Мы ожидаем роста температуры воздуха с 5 июля до 30 и выше градусов во многих частях Украины", - сказал Кульбида.
По его прогнозу, 1 июля осадки будут наблюдаться только в западном регионе страны, где дожди начались еще вчера, 30 июня. Вечером 1 июля зона осадков постепенно передвинется на более восточные регионы - Житомирскую и Винницкую области. При этом, по словам синоптика, стоит ожидать сегодня, 1 июля, сильных дождей в Карпатском регионе.
2 июля пройдут дожди в центральных и северных областях Украины, однако они будут непродолжительные и во второй половине дня прекратятся. Вместе с тем, преимущественно по всей территории страны уменьшится температура воздуха до 21-26 градусов выше нуля против 27-30 градусов, которые будут наблюдаться 1 июля.
По данным Укргидрометцентра, 3 и 4 июля температура воздуха останется на уровне 21-26 градусов, однако она будет несколько выше в южных и юго-восточных областях. Осадков будет мало, небольшие и умеренные дожди пройдут местами по всей территории Украины.
При этом уже с 5 июля, по прогнозу синоптика, температура воздуха будет расти. В частности, 5-7 июля она достигнет 30 градусов в большинстве регионов страны.
Что касается погоды в Киеве, Кульбида сообщил, что текущая неделя в столице будет жаркой и практически без осадков.
В частности, 1 июля температура воздуха достигнет 30 градусов, осадков не ожидается. 2 июля пройдет небольшой дождь с грозой, но во второй половине дня осадки прекратятся. При этом со 2-го июля температура несколько снизится до 22-25 градусов выше нуля. 3-4 июля температура не изменится, однако пройдут небольшие дожди, а 5 и 6 июля синоптик прогнозирует повышение температуры на 2-3 градуса, без осадков.