Деньги родители Киры перечислят своим друзьям-военным на передовую.

9-летняя Кира Губина из Чернигова решилась на смелый шаг - девочка впервые в жизни решила подстричь волосы и продать его. А деньги отдать на нужды ВСУ.

Идея сдать волосы девочке пришла, когда она вместе со своими родителями и тремя братьями и сестрами пряталась в укрытии он обстрелов, сообщает "Суспильне".

По словам Киры, папа раньше не разрешал ей стричься, но, узнав о намерениях дочери, согласился без колебаний. Он был очень растроган таким желанием ребенка.

"Честно говоря, я чуть не заплакал. Это как-то так задело меня", - говорит папа девочки Иван.

Дом семьи Киры на окраинах Чернигова пострадал в результате вторжения РФ, и девочка не хочет тратить деньги за волосы на ремонт, ведь считает, что потребности военных - более насущные.

За волосы Кира получила 3,5 тысячи гривень. Деньги родители Киры перечислят своим друзьям-военным на передовую. Пользователи сети растроганы таким поступком 9-летней девочки.

Ранее Мария Никитична, 94-летняя жительница Прилук, перевела большую часть своей пенсии на нужды Вооруженных Сил Украины. При пенсии в 4 тысячи гривен она отдала 3 тыс.

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