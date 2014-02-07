Милиция нашла убийц бизнесмена из РФ и проверяет их на причастность к беспорядкам на Грушевского

Гражданин России был застрелен вечером 6 ноября прошлого года возле жилого дома в одном из спальных районов Киева. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили труп мужчины 1964 года рождения с двумя ранениями - в голову и грудь. Уголовное производство было возбуждено по статье 115 Уголовного кодекса Украины ("умышленное убийство").

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"В настоящее время по подозрению в совершении заказного убийства задержаны шесть человек, в том числе заказчик. Они проверяются на причастность к совершению других тяжких преступлений", - говорится в сообщении.

По данным МВД, заказчиком убийства стал компаньон потерпевшего. По предварительной версии, мотивом преступления стал раздел имущества. Как уточняет ведомство, убитый занимался реализацией и сдачей в аренду швейного оборудования на территории Украины, сообщает РИА Новости.

У задержанных изъят арсенал оружия, в том числе два автомата, восемь пистолетов, охотничье ружье, более 300 патронов, а также 38 взрывных устройств, среди них - "коктейли Молотова"и взрывпакеты, начиненные гвоздями. В настоящее время проверяется причастность задержанных к беспорядкам на улице Грушевского, поскольку изъятые взрывные устройства похожи на те, что использовались радикальными участниками акций протеста.