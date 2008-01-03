Александра Абдулова похоронят на Ваганьковском кладбище

Прощание с Александром Абдуловым пройдет 5 января в 10.30 в фойе театра "Ленком", где он проработал более 30 лет.

Как сообщает газета «Комсомольская правда» со ссылкой заместителя директора «Ленкома» Сергея ВОЛЬТЕРА, актер умер сегодня в 7.20 в Центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. А.Абдулову было 54 года.

Похоронят актера в субботу на Ваганьковском кладбище.

Последние месяцы А.Абдулов боролся с раком легких. Диагноз ему поставили на четвертой стадии болезни этим летом. Он проходил лечение в лучших клиниках Москвы и Израиля, однако его организм был настолько ослаблен, что не мог выдержать многих способов лечения. Перед Новым годом актер попал в больницу с гипертоническим кризом.

В декабре Президент России Владимир ПУТИН вручил А.Абдулову орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Тогда актер делился планами на будущее и был полон оптимизма.

А.Абдулов родился 29 мая 1953 года в театральной семье. В 1975 году окончил ГИТИС (курс И.М.Раевского) и был принят в труппу театра «Ленком».

В ряду самых известных театральных работ А.Абдулова - роли лейтенанта Плужникова в спектакле по повести "В списках не значился", Хоакина в рок-опере "Звезда и смерть Хоакина Мурьетты", Фернандо Лопеса и Человека театра в рок-опере "Юнона и Авось".

Широкую известность и популярность А.Абдулову принесли также его работы в кино: "Обыкновенное чудо" (1978), "Тот самый Мюнхгаузен" (1979), "Дом, который построил Свифт" (1983), "Формула любви" (1984), "Убить дракона" (1988).

За свои работы в театре и кино А.Абдулов был неоднократно удостоен различных наград и званий. В 1986 году он стал заслуженным артистом РСФСР, а в 1991 году - народным артистом России.