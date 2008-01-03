Погибли 7 из 11 моряков судна, затонувшего в Керченском проливе

Семеро из 11 моряков с затонувшего в Керченском проливе болгарского сухогруза "Ванесса" погибли, один спасен.

Как сообщает радиостанция “Эхо Москвы”, по данным Главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю, поиски троих моряков продолжаются.

Как сообщал УНИАН, авария произошла сегодня утром в районе Керченского пролива. Члены экипажа - граждане Болгарии - и украинский лоцман оказались в открытом море.