Коммунальщики увлеклись праздниками: дороги стали очень опасными

Департамент Госавтоинспекции МВД Украины призывает водителей при ухудшении дорожных условий проявлять осторожность и соблюдать Правила дорожного движения.

Об этом говорится в переданном УНИАН обращении Департамента ГАИ МВД Украины.

В обращении отмечается, что сопутствующими причинами большинства дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями, которые возникли в первые дни нового года в некоторых регионах государства, в частности, Житомирской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской областях, стали неудовлетворительные дорожные условия, вызванные гололедом.

Дорожно-коммунальные организации в большинстве случаев оказались неспособными предпринять своевременные меры для возобновления безопасных условий движения на отдельных участках автодорог.

Департамент ГАИ обращается к водителям с просьбой во время управления транспортными средствами, особенно при ухудшении дорожных условий, проявлять внимательность и осторожность, четко соблюдать требования Правил дорожного движения, избирать безопасную скорость и дистанцию движения, избегать резкого торможения и маневрирования транспортным средством.

Госавтоинспекция советует обратить внимание на эффективность работы тормозной системы, функционирование внешних осветительных приборов, элементов очистки и обогрева стекол вашего авто.

*** По данным ГАИ, 1 января 2008 года в Украине произошло 315 ДТП, в которых 27 человек погибли и 118 травмированы.