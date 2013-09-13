В Украине ликвидируют единственную фабрику спичек

Суд решил приостановить деятельность предприятия и приступить к его ликвидации.Стоимость имущества должника оценивается в четыре миллиона гривен, сообщает ТСН.

Деятельность ривненской фабрики зависела от ограничения на ввоз спичек на Украине. Предприятие 10 лет держалось на поддержке государства. В сентябре 2003 года Киев ввел пятилетние антидемпинговые пошлины на ввоз спичек, которые для некоторых производителей достигали почти 100 процентов.

В 2009 году Киев ввел новые пошлины. В ноябре 2012 года власти продлили ограничения на три года, однако затем это решение было отменено.