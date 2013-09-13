В Украине ликвидируют единственную фабрику спичек
22:06, 13 сентября 2013Общество
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Ривненскую спичечную фабрику, единственного производителя спичек на территории Украины, признано банкротом. Соответствующее решение суда от 28 августа доступно в Едином государственном реестре судебных решений.
Предприятие 10 лет держалось на поддержке государства / фото wikipedia
Суд решил приостановить деятельность предприятия и приступить к его ликвидации.Стоимость имущества должника оценивается в четыре миллиона гривен, сообщает ТСН.
Деятельность ривненской фабрики зависела от ограничения на ввоз спичек на Украине. Предприятие 10 лет держалось на поддержке государства. В сентябре 2003 года Киев ввел пятилетние антидемпинговые пошлины на ввоз спичек, которые для некоторых производителей достигали почти 100 процентов.
В 2009 году Киев ввел новые пошлины. В ноябре 2012 года власти продлили ограничения на три года, однако затем это решение было отменено.
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