Госспецслужба транспорта на треть готова перейти на контрактную армию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе пресс-конференции сообщил глава администрации Госспецслужбы транспорта Николай Мальков.

“В настоящий момент Госспецтрансслужба укомплектована военнослужащими контрактной службы примерно на 30%”, - сказал Мальков.

По его словам, есть воинские части, в которых этот показатель значительно выше, например в Конотопе - на 100%, а в 8-м учебном центр в Чернигове - на 64%.

Также он отметил, что количество сержантов контрактной службы уже достигло 70%.

“Соотношение сержантов срочной службы к сержантам-контрактникам - порядка 70% контрактников и 30% сержантов срочной службы”, - сказал Мальков.

По мнению главы администрации Госспецслужбы транспорта, главной проблемой перехода Украины на контрактную службу остается повышение денежного довольствия служащих.

“Главная проблема - это повышение денежного довольствия. Никаких организационных проблем у нас нет”, - сообщил Мальков.

По его словам, сегодня довольствие контрактного военнослужащего составляет порядка 2 тыс. грн, а для того, чтобы решить проблему с набором новобранцев, его нужно поднять по крайней мере до 3 тыс. грн.

Для полной комплектации Госспецслужбы транспорта военнослужащими контрактной формы, по словам Малькова, ведомству необходимо еще порядка 2 тыс. человек.

Справка УНИАН. Государственная специальная служба транспорта была создана в феврале 2004 года. Основные задачи – техническое прикрытие, восстановление, установление заграждений на объектах национальной транспортной системы с целью обеспечения деятельности Вооруженных Сил; строительство и ремонт объектов транспортной системы в мирное время и повышение срока эксплуатации и пропускной способности объектов в военное время; восстановление транспортных коммуникаций, поврежденных в результате чрезвычайных ситуаций техногенного, природного характера, в результате аварий или катастроф; охрана объектов транспортной системы в мирное время и особый период; выполнение иных задач, связанных с участием в обороне государства.

Под объектами национальной транспортной системы, согласно закону, следует понимать совокупность разновидностей транспортных средств и разветвленную инфраструктуру для предоставления всего комплекса транспортных услуг.